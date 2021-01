Κορωνοϊός: Πράσινο φως στο εμβόλιο της Moderna από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Το «πράσινο φως» για την κυκλοφορία του εμβολίου της εταιρείας Moderna στην ΕΕ άναψε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP).

Πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στην αδειοδότηση και του δεύτερου εμβολίου μετά από αυτό των BioNTech-Pfizer για κυκλοφορία στην αγορά της ΕΕ, κάτι που ενδέχεται να συμβεί άμεσα.

📢 EMA has recommended granting a conditional marketing authorisation for COVID-19 Vaccine Moderna to prevent #COVID19 in people from 18 years of age: https://t.co/l9KMZlx7wa pic.twitter.com/BdvXanjOHN