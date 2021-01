Χαμός στις ΗΠΑ: Οπαδοί του Τραμπ «τραμπουκίζουν» και βρίζουν τον Μιτ Ρόμνεϊ

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν βίντεο όπου φαίνονται οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ να βρίζουν τον Ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή Μιτ Ρόμνεϊ στη διάρκεια πτήσης, λόγω της στάσης που κράτησε στις αμερικανικές εκλογές.

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στο Twitter, δείχνει μια μικρή ομάδα επιβατών να αποκαλεί «προδότη» τον Ρόμνεϊ την ώρα που το αεροσκάφος πετούσε από το Σολτ Λέικ Σίτι με προορισμό την πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. «Παραιτήσου, Μιτς», φωνάζει μια γυναίκα με μάσκα προστασίας στο πηγούνι, που δεν κάλυπτε το στόμα και τη μύτη της, κατηγορώντας τον Ρόμνεϊ ότι δεν ακούει τους ψηφοφόρους της εκλογικής του περιφέρειας.

Mitt Romney, in a flight full of patriots in their way to DC pic.twitter.com/t9uq3vkCo5

Η ίδια γυναίκα ακούγεται να υποστηρίζει μια θεωρία συνωμοσίας, που συνδέει τον Ρόμνεϊ με την ουκρανική εταιρεία Burisma και τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Ο Ρόμνεϊ, που είχε ψηφίσει υπέρ της παραπομπής του Τραμπ, είχε ασκήσει στο παρελθόν κριτική στην έρευνα της επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας της Γερουσίας για τον γιο του Μπάιντεν, Χάντερ, που είχε αναλάβει καθήκοντα προέδρου της Burisma όταν ο πατέρας του ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Ένα άλλο βίντεο, που επίσης αναρτήθηκε στο Twitter, δείχνει τον Ρόμνεϊ να δέχεται τις «φιλοφρονήσεις» μιας άλλης γυναίκας, ενώ περίμενε να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος. Η γυναίκα τον κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει τον Ντόναλντ Τραμπ.

Utah Patriots catch Rino Romney at Salt Lake City international airport! He thinks he’s above his constituents!!! Openly bashing @realDonaldTrump!!!



“These people won’t be able to walk down the street.”



VOLUME UP! ☝🏼 pic.twitter.com/Lntgozkajx