Νέος ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Κροατία - Πού εντοπίζεται το επίκεντρο

Νέος ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ ταρακούνησε την Κροατία, λίγες ημέρες μετά τη δόνηση 6,3 βαθμών που «χτύπησε» την πόλη Πετρίνια.

Το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες GFZ, είχε ανακοινώσει αρχικά ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 5,6 βαθμών. Σύμφωνα με το GFZ, ο σεισμός είχε βάθος 10 χιλιομέτρων (έξι μίλια).

Στα 45 χιλιόμετρα Νοτιοανατολικά του Ζάγκρεμπ εντοπίζεται το επίκεντρο, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο.

Felt #earthquake (#potres) M5.5 strikes 45 km SE of Zagreb - Centar (#Croatia) 4 min ago. Please report to: https://t.co/iRiGPhu6Bj pic.twitter.com/s8BDzyFSC8