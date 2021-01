Χάος στην Ουάσινγκτον: Ειδικές δυνάμεις εκκένωσαν το Καπιτώλιο από οπαδούς του Τραμπ – Νεκρή η γυναίκα που πυροβολήθηκε στο στήθος

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση εκκένωσης των οπαδών του Τραμπ από το Καπιτώλιο, από άνδρες της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας. Λίγες ώρες μετά τα πρωτοφανή και άγρια επεισόδια στην πρωτεύουσα των ΗΠΑ, έπειτα από το παραλήρημα του Τραμπ ενώπιον χιλιάδων οπαδών του, οι ειδικές δυνάμεις με δακρυγόνα απομάκρυναν τους διαδηλωτές από το κτίριο της αμερικανικής Βουλής. Σημειώνεται πως η διαδικασία επικύρωσης του εκλογικού αποτελέσματος διακόπηκε μετά την εισβολή των οπαδών του απερχόμενου προέδρου.

Είχε προηγηθεί η διχαστική και εξοργιστική ομιλία του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διαμήνυσε πως δε να αποδεχθεί ποτέ την ήττα του. Μάλιστα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, φυγαδεύτηκε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, που βάσει του αμερικανικού συντάγματος προήδευε της διαδικασίας.

FBI SWAT team in Capitol complex pic.twitter.com/SCLDTlQ0g0 — Leigh Ann Caldwell (@LACaldwellDC) January 6, 2021

Μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες εντός του κτιρίου του Καπιτωλίου. Επιπρόσθετα, όπως μεταδίδει το CNN, μία γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφού πυροβολήθηκε στο στήθος κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Όπως μεταδίδει το NBC η γυναίκα τελικά κατέληξε στα τραύματά της. Τη στιγμή που έπεσαν οι πυροβολισμοί μέσα στο Καπιτώλιο κατέγραψε κάμερα κινητού τηλεφώνου.

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές της πρωτεύουσας, συνελήφθησαν 20 άτομα μέχρι στιγμής, ενώ έχουν τραυματιστεί και αστυνομικοί. Ήδη, η δήμαρχος της αμερικανικής πρωτεύουσας διέταξε απαγόρευση κυκλοφορίας μέχρι τις 6:00 τοπική ώρα τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Today, I'm ordering a citywide curfew for the District of Columbia from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7. pic.twitter.com/lp6Pt3DcYC — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) January 6, 2021

Διαδηλωτές υπέρ του Ρεπουμπλικανού απερχόμενου προέδρου, παραβίασαν νωρίτερα τα οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου και ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters.

JUST IN - Protesters have stormed the U.S Capitol, climbing floors inside.pic.twitter.com/FltlSTeCl4 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) January 6, 2021

Η αστυνομία έκανε χρήση κρότου λάμψης για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, προειδοποιώντας ότι θα γίνουν συλλήψεις. Η εκπρόσωπος του Κογκρέσου Χάλει Στίβενς γράφει στο Twitter: «Κατέφυγα στο γραφείο μου. Το διπλανό κτίριο έχει εκκενωθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό».

Έπειτα από το ξέσπασμα βίας, ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να ηρεμίσει τα πνεύματα. «Παρακαλώ υποστηρίξτε την αστυνομία του Καπιτωλίου. Είναι στο πλευρό της χώρας μας, μείνετε ειρηνικοί», έγραψε σε ένα tweet.

Ο Τραμπ παρακίνησε τους διαδηλωτές;

Κλείνοντας την ομιλία του, o Ντόναλντ Τραμπ παρακίνησε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν προς το Καπιτώλιο. «Θα περπατήσουμε την λεωφόρο Πενσλιβάνια – λατρεύω την λεωφόρο Πενσιλβάβνια – και θα κατευθυνθούμε προς το Καπιτώλιο» είπε ο απερχόμενος πρόεδρος.

«Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους Ρεπουμπλικανούς μας – τους αδύναμους γιατί οι ισχυροί δεν χρειάζονται τη βοήθειά μας – θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε την περηφάνια και την τόλμη που χρειάζονται προκειμένου να στηρίξουν τη χώρα» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ας περπατήσουμε στην λεωφόρο Πενσιλβανια» είπε.

Χωρίς να υπολογίζει τη λαϊκή ετυμηγορία και τις κρίσιμες συνθήκες πανδημίας, έκανε λόγο για προστασία της Δημοκρατίας, νοθεία και ανοιχτά μίλησε για κλοπή από μέρους των Δημοκρατικών. «Πιστεύει κανείς ότι ο Μπάιντεν έλαβε 80 εκατομμύρια ψήφους;», αναρωτήθηκε ο Τραμπ, ενώ τόνισε πως με τον Μπάιντεν θα καταστραφεί η χώρα και ότι αυτό που συμβαίνει είναι ντροπή.

«Έχουν χάσει τον έλεγχο, αποπροσανατολίζουν τον κόσμο, επικαλούμενοι την πανδημία, τρέχουν με χαμηλωμένο το κεφάλι. Δεν θα το αφήσω να συμβεί. Οι Δημοκρατικοί είναι αξιοθρήνητοι», τόνισε ο Τραμπ, ανεβάζοντας τους τόνους. «Είμαστε υποχρεωμένοι να υποστηρίξουμε τη χώρα μας και το σύνταγμα μας. Οι πολιτείες θέλουν επανεκλογή. Ο Μάικ Πενς να κάνει το σωστό αμφισβητώντας την εκλογική διαδικασία.Με εμενα θα είστε πιο ευτυχισμένοι», συμπλήρωσε με σαφή επίκληση στο συναίσθημα, εστιάζοντας και πάλι στην υποτίμηση από τη μεριά Μπάιντεν του μότο «η Αμερική πάνω από όλα».

«Δεν έχει συμβεί στο παρελθόν τέτοιο κύμα συμπαράστασης», είπε, δε, ο Τραμπ. «Εάν ο Πενς δεν κάνει το σωστό θα είναι μια λυπηρή ημέρα για τη χώρα. Με την αδυναμία δεν νοείται κυβέρνηση», πρόσθεσε ο Τραμπ, προβάλλοντας το έργο στη διάρκεια της θητείας του, στον αμυντικό και υγειονομικό τομέα.

Αδειάζει Τραμπ ο Πενς

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ανακοίνωσε ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές. Ο Πενς παρουσίασε τα επιχειρήματά του σε επιστολή που δημοσιοποιήθηκε μόλις πριν από την έναρξη έκτακτης συνεδρίασης του Κογκρέσου με σκοπό την επίσημη καταγραφή των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αρνείται να παραδεχθεί την ήττα του, ζήτησε από τον Μάικ Πενς, ο οποίος προεδρεύει αυτής της συνεδρίασης, να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να αρνηθεί να αναγνωρίσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν.