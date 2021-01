Στην κόψη του ξυραφιού οι ΗΠΑ μετά τα επεισόδια στο Καπιτώλιο – Μπάιντεν: Επίθεση κατά της Δημοκρατίας – Τραμπ: Να θυμάστε αυτή τη μέρα

Στην κόψη του «ξυραφιού» βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες έπειτα από τις πρωτοφανείς εικόνες που έκαναν το γύρο του πλανήτη από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Παρέμβαση μετά τα άγρια επεισόδια στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμ που ήθελαν να διακόψουν τη διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσμάτων, έκανε ο εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας Τζο Μπάιντεν. «Η Δημοκρατίας μας δέχεται επίθεση», είπε.

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, από έναν όχλο που θέλει να καταλύσει την δημοκρατία. Κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει στην τηλεόραση και να ζητήσει να σταματήσει αυτή η τρέλα. Ζήτησε δε από τον απερχόμενο πρόεδρο, «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα. «Οι λέξεις ενός προέδρου έχουν σημασία, ανεξάρτητα από το πόσο καλός ή κακός είναι» είπε ο Μπάιντεν.

Κλείνοντας το διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν είπε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ: Βγες μπροστά και είθε ο Θεός να ευλογεί όσους προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη στο Καπιτώλιο.

Ο Τραμπ ζητεί αποχώρηση των διαδηλωτών από το Καπιτώλιο μετά το χάος, σε μήνυμά του. Σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter, ο Τραμπ ζήτησε από τους οπαδούς του που εισέβαλαν μέσα στο Κογκρέσο, να αποχωρήσουν και να αποκατασταθεί η τάξη. Γι ακόμα μια φορά έκανε λόγο για καλπονοθεία, με το Twitter να επισημαίνει ως αμφισβητούμενη την ανάρτησή του. «Ξέρω ότι πονάτε, είχαμε μια εκλογή που εκλάπη από εμάς και όλοι το γνωρίζουν. Αλλά πρέπει να πάτε σπίτι τώρα, πρέπει να έχουμε ειρήνη, να σεβαστούμε τους εκπροσώπους του νόμου και της τάξης» ακούγεται να λέει στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος σε νέο του μήνυμα ζήτησε από τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους «ειρηνικά», τους παρότρυνε να θυμούνται «αυτή την ημέρα για πάντα». «Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγαλειώδης εκλογική νίκη απομακρύνεται τόσο ανεπιθύμητα & με τόση κακία από τους μεγάλους πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Θυμηθείτε αυτήν την ημέρα για πάντα!», έγραψε στο Twitter o Τραμπ.

Πάντως και αυτό το tweet του προέδρου των ΗΠΑ -όπως και το βίντεο- μπλοκαρίστηκε από το Twitter. Στο μήνυμα που εμφανίζεται κάτω από την ανάρτηση τονίζεται ότι όπως επιβεβαιώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν υπάρχουν στοιχεία για ευρεία απάτη των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ζήτησε τον «άμεσο» τερματισμό της βίας στο Καπιτώλιο. «Οι βιαιότητες και οι καταστροφές που λαμβάνουν χώρα στο αμερικανικό Καπιτώλιο πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε στο Twitter, ζητώντας από τους διαδηλωτές να «σεβαστούν τους αξιωματικούς των δυνάμεων επιβολής του νόμου και να εγκαταλείψουν αμέσως το κτίριο».

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.