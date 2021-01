Εξοργισμένος με τον Πενς ο Τραμπ: Δεν είχε κουράγιο να προστατέψει το Σύνταγμα

Εξοργισμένος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τη στάση του αντιπροέδρου Μάικ Πενς, ο οποίος δήλωσε την πρόθεση να επικυρώσει τα εκλογικά αποτελέσματα και να επικυρώσει και τυπικά τη νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Σε ανάρτησή του στο Twitter που επισημάνθηκε ως αμφιλεγόμενη, ο Τραμπ έγραψε: «Ο Πενς δεν είχε το κουράγιο να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει για να προστατέψει τη χώρα και το σύνταγμα, δίνοντας στις πολιτείες την ευκαιρία να επικυρώσουν μια διορθωμένη εκδοχή των γεγονότων, όχι τα ψευδή. Οι ΗΠΑ απαιτούν την αλήθεια».

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!