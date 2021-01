Εισβολή στο Καπιτώλιο: Τέσσερις νεκροί - Ανοιχτό το ενδεχόμενο καθαίρεσης του Τραμπ - Διεθνής κατακραυγή

Σοκ και αποτροπιασμό έχουν προκαλέσει τα πρωτοφανή γεγονότα στις ΗΠΑ με την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο. Μέχρι στιγμής, τέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ σύσσωμη η Ευρώπη έσπευσε να καταδικάσει όσα διαδραματίστηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του Καπιτωλίου, χαρακτηρίζοντάς τα ως πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, ακόμα και στελέχη των Ρεπουμπλικάνων συζητούν ακόμα και την άμεση καθαίρεση του Τραμπ, ενώ οι ΗΠΑ δεν θα είναι ποτέ πια οι ίδιες.

Μετά τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της εξαιτίας πυροβολισμού που δέχτηκε μέσα στο Καπιτώλιο, κατά την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ, άλλοι τρεις άνθρωποι πέθαναν τις τελευταίες ώρες, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· το πρωί σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον ίδιο, 52 πρόσωπα έχουν συλληφθεί. Ο Κόντι διευκρίνισε ότι οι 47 από τις 52 συλλήψεις έγιναν εξαιτίας της παραβίασης της απαγόρευσης κυκλοφορίας που επέβαλε η δήμαρχος Μιούριελ Μπάουζερ μετά τις 18:00 χθες, με τις 26 από αυτές να γίνονται στον χώρο του Καπιτωλίου. Αρκετά άλλα πρόσωπα συνελήφθησαν επειδή οπλοφορούσαν, χωρίς να διαθέτουν άδεια ή επειδή τα όπλα τους είναι απαγορευμένα.

Protestors have entered the Capitol. pic.twitter.com/dzaDGn5MoC — Jazmine Ulloa (@jazmineulloa) January 6, 2021

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, δύο αυτοσχέδιες βόμβες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εθνικής επιτροπής των Ρεπουμπλικάνων αλλά και της εθνικής επιτροπής των Δημοκρατικών, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε επίσης φορητό ψυγείο που περιείχε κοκτέιλ Μολότοφ σε όχημα στον χώρο του Καπιτωλίου.

Εν τω μεταξύ, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον, η Μιούριελ Μπάουζερ, ανακοίνωσε νωρίτερα ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Τα έκτακτα μέτρα στην Ουάσινγκτον θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Από αστυνομικά πυρά ο θάνατος της γυναίκας μέσα στο Καπιτώλιο

Το πρώτο θύμα της εισβολής των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο ήταν μια γυναίκα που δέχτηκε πυροβολισμό στο στήθος, άγνωστο από ποιόν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο και ήταν φανατική οπαδός του Τραμπ.

BREAKING: A woman who was shot inside the U.S. Capitol during Wednesday's siege has died, @NorahODonnell reports https://t.co/wTKxzqRZ1s pic.twitter.com/52i6IxAXSq — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

WARNING: GRAPHIC CONTENT



Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building.



(Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

«Ναι, η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε (νεκρή) σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Αλέινα Γκερτς.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον ανέφερε επιπλέον ότι αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα η οποία τραυμάτισε γυναίκα, η οποία υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος, αναφέροντας ότι εκκρεμεί η ενημέρωση των οικείων της. Διευκρίνισε ότι οι άλλοι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά.

Χάος εντός και εκτός του Καπιτωλίου - Εικόνες πραξικοπήματος

Οι ΗΠΑ βρέθηκαν, όπως εύστοχα είπε κάποιος υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος, «πιο κοντά παρά ποτέ σε ένα πραξικόπημα». Κι αυτό είναι κάτι που μάλλον είχαν προβλέψει οι δέκα πρώην υπουργοί Άμυνας, οι οποίοι υπέγραψαν αυτή την εβδομάδα κοινή επιστολή, πίσω από τις γραμμές της οποίας εύκολα μπορούσε κανείς να διακρίνει τον φόβο τους για απόπειρα πραξικοπήματος.

Ήταν περίπου τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, 07.01.2021, ώρα Ελλάδας, όταν μέλη της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ μπήκαν στο Καπιτώλιο, στην Ουάσινγκτον, για να αποκαταστήσουν την τάξη, κάτι που τελικά έγινε λίγο αργότερα, καθώς ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο του κτιρίου και της κατάστασης.

Πριν γίνει αυτό, οι ΗΠΑ έζησαν στιγμές που θα μείνουν για πάντα στην ιστορία. Αστυνομικοί τράβηξαν όπλα στο Καπιτώλιο, για να προστατεύσουν τους εκλεγμένους αξιωματούχους. «Οι φρουροί ασφαλείας και η αστυνομία στο Κάπιτολ Χιλ έβγαλαν τα όπλα τους, καθώς οι υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να εισβάλουν» έγραψε στο Twitter ο βουλετής Νταν Κίλντι, ενώ νωρίτερα ο μεγιστάνας και ηττηθείς στις αμερικανικές εκλογές είχε… βάλει το χεράκι του για όσα θλιβερά ακολούθησαν.

I know the coup attempt won’t succeed, but it is quite shocking that it has gone this far. And I say that as someone old enough to remember the Ceaușescu coup. https://t.co/bcEPbjbdt7 — Dorothy Lobel King (@DLVLK) January 6, 2021

Το «ντου» στο Καπιτώλιο, το ξύλο με τις αστυνομικές δυνάμεις, τον τραυματισμό μιας γυναίκας με πυροβολισμό από έναν αξιωματικό των δυνάμεων επιβολής του νόμου, αλλά και τους πολλούς τραυματίες αστυνομικούς.

Βουλευτές δήλωσαν πως έγινε χρήση δακρυγόνων στη Ροτόντα του Καπιτωλίου μετά την εισβολή διαδηλωτών υπέρ του Τραμπ και οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι έλαβαν εντολή να φορέσουν αντιασφυξιογόνες μάσκες.

«Η αστυνομία μας ζήτησε να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες επειδή υπήρξε ρίψη δακρυγόνων στη Ροτόντα», έγραψε σε tweet του ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς. “Μας δόθηκε εντολή να ξαπλώσουμε στο έδαφος και να φορέσουμε αντιασφυξιογόνες μάσκες “, πρόσθεσε ο Κίλντι.

Τα μέλη του Κογκρέσου πήραν εντολές να βρουν καταφύγιο όπου μπορούν, ακόμα και κάτω από τα καθίσματα (!) ενώ στον εξωτερικό χώρο αναπτύσσονταν συνεχώς αστυνομικές δυνάμεις με την κατάσταση να μυρίζει μπαρούτι!

Αμέσως μετά τα πρωτοφανή γεγονότα μέσα στο Καπιτώλιο, μέλη της Εθνοφρουράς της Ουάσινγκτον, αλλά και από τις γειτονικές πολιτείες της Βιρτζίνια και του Μέριλαντ κινητοποιήθηκαν σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα. Τελικά, ανέκτησαν τον έλεγχο στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ που έκαναν «ντου» -με τις ευλογίες του- για να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις αμερικανικές εκλογές.

#BREAKING: stunning video coming out of the #US #Capitol. Capitol Police are engaging directly with demonstrators from within the Capitol itself.

pic.twitter.com/HTs0sdt3jy — Prof. Steve Hanke (@steve_hanke) January 6, 2021

Την ανάπτυξη των ενόπλων ενισχύσεων ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος καθώς και ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ και ο κυβερνήτης του Μέριλαντ Λάρι Χόγκαν, ενώ εκπρόσωπος του Πενταγώνου δήλωσε ότι η Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον με 1.100 μέλη της κλήθηκε να υποστηρίξει την επιβολή του νόμου. Η κυκλοφορία στην Ουάσινγκτον απαγορεύτηκε ήδη, σε μια προσπάθεια να εκτονωθεί η κατάσταση, ενώ όσο περνούσε η ώρα, η Εθνοφρουρά «κέρδιζε μέτρα» έναντι των διαδηλωτών και έξω από το κτίριο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Συνεδριάζει η Ολομέλεια του Κογκρέσου

Η Βουλή των Αντιπροσώπων απέρριψε — λίγη ώρα μετά τη Γερουσία — πρωτοβουλία συμμάχων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με σκοπό να μην κυρωθεί η νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στην Αριζόνα, σε μια ψηφοφορία που καθυστέρησε για αρκετές ώρες εξαιτίας της εισβολής οπαδών του μεγιστάνα στο Καπιτώλιο χθες Τετάρτη. Το σώμα απέρριψε την ένσταση με 303 ψήφους έναντι 121. Νωρίτερα η Γερουσία είχε απορρίψει την κίνηση με 93 ψήφους έναντι 6.

Αφού ανακοίνωσε το αποτέλεσμα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική Νάνσι Πελόσι, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινούσε πλέον η κοινή συνεδρίαση των δύο σωμάτων, της ολομέλειας του Κογκρέσου, για να κυρωθούν τα αποτελέσματα των υπολοίπων πολιτειών. Η συνεδρίαση άρχισε πριν από μερικά λεπτά και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης καθαίρεσης του Τραμπ

Μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης συζήτησαν την πιθανότητα να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ από την εξουσία μετά την εισβολή οπαδών του στο Κογκρέσο, ανέφεραν μέσα ενημέρωσης.

Οι συζητήσεις τους αφορούσαν την 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και σε μια πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύσσουν τον πρόεδρο «ανίκανο» να ασκεί τα καθήκοντά του, όπως μετέδωσαν τα δίκτυα CNN, CBS και ABC, τα οποία επικαλέσθηκαν ανώνυμες πηγές. Όμως καμιά επίσημη πρόταση δεν έχει παρουσιασθεί ακόμη στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, διευκρινίζει το CBS.

Αιρετοί αξιωματούχοι και αρθρογράφοι μεγάλων εφημερίδων τάχθηκαν ανοικτά υπέρ αυτής της επιλογής, έστω κι αν δεν μένουν παρά δύο εβδομάδες πριν από το τέλος της θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Όλοι οι Δημοκρατικοί της Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων απηύθυναν έτσι επιστολή στον Μάικ Πενς ζητώντας του να επικαλεσθεί την 25η τροπολογία «προς το συμφέρον της δημοκρατίας». Γι' αυτούς, ο απερχόμενος πρόεδρος «είναι ψυχικά άρρωστος και ανίκανος να διαχειρισθεί και να αποδεχθεί τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020».

Η έγκυρη Washington Post στρέφεται κι αυτή προς την ίδια κατεύθυνση. Κατά τους αρθρογράφους της, «ο πρόεδρος είναι υπεύθυνος για την πράξη της ανταρσίας» που σημειώθηκε στο Καπιτώλιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ «απέδειξε πως αντιπροσωπευει μια σοβαρή απειλή για τη δημοκρατία, πρέπει να απομακρυνθεί», προσθέτουν.

Άλλοι, όπως η βουλευτής των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ, έκαναν γνωστό πως σκοπεύουν να παρουσιάσουν νέες κατηγορίες στο Κογκρέσο για την παραπομπή του προέδρου, όμως αυτή η διαδικασία είναι περισσότερο μακρά και δεν είναι πιθανό να ολοκληρωθεί πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου. «Ο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ θα πρέπει να παραπεμφθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να καθαιρεθεί από τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε η Ομάρ στο Twitter.

Μπάιντεν: Επίθεση κατά της Δημοκρατίας – Τραμπ: Να θυμάστε αυτή τη μέρα

Παρέμβαση μετά τα άγρια επεισόδια στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμ που ήθελαν να διακόψουν τη διαδικασία επικύρωσης των αποτελεσμάτων, έκανε ο εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας Τζο Μπάιντεν. «Η Δημοκρατίας μας δέχεται επίθεση», είπε.

Ο Τζο Μπάιντεν μίλησε για επίθεση εναντίον της δημοκρατίας, από έναν όχλο που θέλει να καταλύσει την δημοκρατία. Κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να βγει στην τηλεόραση και να ζητήσει να σταματήσει αυτή η τρέλα. Ζήτησε δε από τον απερχόμενο πρόεδρο, «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα. «Οι λέξεις ενός προέδρου έχουν σημασία, ανεξάρτητα από το πόσο καλός ή κακός είναι» είπε ο Μπάιντεν.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Κλείνοντας το διάγγελμά του ο Τζο Μπάιντεν είπε απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ: Βγες μπροστά και είθε ο Θεός να ευλογεί όσους προσπαθούν να διατηρήσουν την τάξη στο Καπιτώλιο.

Από την άλλη, ο Τραμπ ζήτησε αποχώρηση των διαδηλωτών από το Καπιτώλιο μετά το χάος, σε μήνυμά του. Σε βίντεο που ανέβασε στο Twitter, ο Τραμπ ζήτησε από τους οπαδούς του που εισέβαλαν μέσα στο Κογκρέσο, να αποχωρήσουν και να αποκατασταθεί η τάξη. Γι ακόμα μια φορά έκανε λόγο για καλπονοθεία, με το Twitter να επισημαίνει ως αμφισβητούμενη την ανάρτησή του. «Ξέρω ότι πονάτε, είχαμε μια εκλογή που εκλάπη από εμάς και όλοι το γνωρίζουν. Αλλά πρέπει να πάτε σπίτι τώρα, πρέπει να έχουμε ειρήνη, να σεβαστούμε τους εκπροσώπους του νόμου και της τάξης» ακούγεται να λέει στο μήνυμά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος σε νέο του μήνυμα ζήτησε από τους διαδηλωτές να επιστρέψουν στα σπίτια τους «ειρηνικά», τους παρότρυνε να θυμούνται «αυτή την ημέρα για πάντα». «Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν όταν μια ιερή μεγαλειώδης εκλογική νίκη απομακρύνεται τόσο ανεπιθύμητα & με τόση κακία από τους μεγάλους πατριώτες που έχουν υποστεί κακή και άδικη μεταχείριση τόσο καιρό. Πηγαίνετε σπίτι με αγάπη και ειρήνη. Θυμηθείτε αυτήν την ημέρα για πάντα!», έγραψε στο Twitter o Τραμπ.

Πάντως και αυτό το tweet του προέδρου των ΗΠΑ -όπως και το βίντεο- μπλοκαρίστηκε από το Twitter. Στο μήνυμα που εμφανίζεται κάτω από την ανάρτηση τονίζεται ότι όπως επιβεβαιώνουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι δεν υπάρχουν στοιχεία για ευρεία απάτη των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ζήτησε τον «άμεσο» τερματισμό της βίας στο Καπιτώλιο. «Οι βιαιότητες και οι καταστροφές που λαμβάνουν χώρα στο αμερικανικό Καπιτώλιο πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να σταματήσουν αμέσως», έγραψε στο Twitter, ζητώντας από τους διαδηλωτές να «σεβαστούν τους αξιωματικούς των δυνάμεων επιβολής του νόμου και να εγκαταλείψουν αμέσως το κτίριο».

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building. — Mike Pence (@Mike_Pence) January 6, 2021

Ευρωπαϊκά «πυρά» κατά Τραμπ

Σύσσωμη η Ευρώπη δήλωσε σοκαρισμένη με τα όσα διαδραματίστηκαν τόσο εκτός όσο και εντός του Καπιτωλίου, χαρακτηρίζοντας τα όσα συνέβησαν ως πρωτοφανή επίθεση κατά της δημοκρατίας.

Οι Eυρωπαίοι ηγέτες σημείωναν με νόημα στα μηνύματα τους για ειρηνική μετάβαση της εξουσίας στον Τζο Μπάιντεν, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στους αμερικανικούς θεσμούς.

«Πιστεύω στη δύναμη των θεσμών και της δημοκρατίας των ΗΠΑ» τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και σημείωσε ότι «η ειρηνική μετάβαση της εξουσίας βρίσκεται στον πυρήνα». Ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε τις εκλογές» έγραφε και πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί του ως τον επόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ».

I believe in the strength of US institutions and democracy. Peaceful transition of power is at the core. @JoeBiden won the election.



I look forward to working with him as the next President of the USA. https://t.co/2G1sUeRH4U — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 6, 2021

«Το Κογκρέσο είναι ναός της δημοκρατίας» σημείωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Σαρλ Μισέλ τόνισε ότι «το να παρακολουθούμε τις σημερινές σκηνές στην Ουάσιγκτον είναι σοκ». «Εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς τον Τζο Μπάιντεν» κατέληξε.

The US Congress is a temple of democracy.



To witness tonight’s scenes in #WashingtonDC is a shock.



We trust the US to ensure a peaceful transfer of power to @JoeBiden — Charles Michel (@eucopresident) January 6, 2021

Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι κάποιοι αναρχικοί μπήκαν στο Καπιτώλιο, προσπαθώντας να αμφισβητήσουν την πιο παλιά δημοκρατία του κόσμου, τονίζοντας πως «αυτό έγινε με τη συναίνεση του Ντόναλντ Τραμπ». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του απέναντι στη δημοκρατία, σε μία χώρα που την στηρίζει και την υπερασπίζεται από τη στιγμή που την καθιέρωσε. Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι κάποιοι αναρχικοί μπήκαν στο Καπιτώλιο, προσπαθώντας να αμφισβητήσουν την πιο παλιά δημοκρατία του κόσμου, τονίζοντας πως «αυτό έγινε με τη συναίνεση του Ντόναλντ Τραμπ». Ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την αντίθεσή του στην πολιτική που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ και οι υποστηρικτές του απέναντι στη δημοκρατία, σε μία χώρα που την στηρίζει και την υπερασπίζεται από τη στιγμή που την καθιέρωσε.

Για σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ με ανάρτησή του στο τουίτερ. Ειδικότερα, ο Γενς Στόλτενμπεργκ ανέφερε: «Σοκαριστικές σκηνές στην Ουάσιγκτον. Το αποτέλεσμα αυτών των δημοκρατικών εκλογών πρέπει να γίνει σεβαστό». Την «περιφρονητική» επίθεση στο Καπιτώλιο «κατά της δημοκρατίας» στην Ουάσινγκτον καταδίκασε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Αυστρίας Αλεξάντερ Βαν ντερ Μπέλεν, επισημαίνοντας ότι «θεμέλιο μιας δημοκρατίας είναι να σέβεται τα αποτελέσματα ελεύθερων εκλογών».

Προειδοποίηση στους Γερμανούς που βρίσκονται στην Ουάσιγκτον να είναι προσεκτικοί, καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να είναι εν μέρει απρόβλεπτη, εξέδωσε τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη το ομοσπονδιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Σε επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής ενημέρωσης για τις ΗΠΑ, το υπουργείο προτρέπει τους Γερμανούς να τηρήσουν την απαγόρευση κυκλοφορίας που επιβλήθηκε και να αποφύγουν το κέντρο της αμερικανικής πρωτεύουσας, ειδικά την περιοχή του Καπιτωλίου. «Ενδεχόμενη συνέχιση των διαδηλώσεων, της βίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης όπλων, δεν μπορεί να αποκλειστεί», εξηγείται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, οι αντιδράσεις Γερμανών πολιτικών για τα γεγονότα των τελευταίων ωρών στην Ουάσιγκτον συνεχίζονται. Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς (SPD) δήλωσε ότι «η ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο κάθε δημοκρατίας», τονίζοντας ότι το «μάθημα που κάποτε παρέδιδαν στον κόσμο οι ΗΠΑ είναι ντροπή να το υπονομεύει ο Ντόναλντ Τραμπ, υποκινώντας τη βία και την καταστροφή». Εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους αμερικανούς γερουσιαστές και βουλευτές: «Αγαπητοί γερουσιαστές, αγαπητοί βουλευτές, μείνετε ασφαλείς! Είμαστε μαζί σας». Ο κ. Σολτς έκανε ακόμη λόγο για ενοχλητικές εικόνες στο Καπιτώλιο και πρόσθεσε ότι αυτό που συνέβη χθες αποτελεί «απαράδεκτη επίθεση εναντίον της δημοκρατίας». Ο πρόεδρος Τραμπ «δίχασε βαθιά τη χώρα – τώρα φαίνεται το πόσο. Ο Τζο Μπάιντεν έχει μπροστά του δύσκολο έργο, να ενώσει ξανά τους Αμερικανούς», έκρινε ο αντικαγκελάριος μέσω Twitter.

«Επί αιώνες το Κογκρέσο των ΗΠΑ υπήρξε παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας και δημοκρατίας. Οι επιθέσεις από φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ πληγώνουν κάθε φίλο των ΗΠΑ. Όποιος σπέρνει λαϊκισμό, θα θερίσει μίσος και βία», έγραψε στο Twitter ο Άρμιν Λάσετ, πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας και υποψήφιος πρόεδρος του CDU.

Ο Φρίντριχ Μερτς, επίσης υποψήφιος για την ηγεσία του CDU, τόνισε μιλώντας στo ntv ότι «χρειαζόμαστε μια ισχυρή Αμερική», σημειώνοντας ότι «τώρα όλες οι ελπίδες πέφτουν στους ώμους του Τζο Μπάιντεν». Οι δυτικές δημοκρατίες πρέπει να παραμείνουν σταθερές, συνέχισε ο κ. Μερτς, πριν καταλήξει: «Ο Ντόναλντ Τραμπ προφανώς δεν είναι δημοκράτης. Δεν αποδέχεται την ήττα του, ούτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων».

Ο τρίτος υποψήφιος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Bundestag Νόρμπερτ Ρέτγκεν, περιέγραψε τα βίαια επεισόδια ως τον «καρπό του αντιδημοκρατικού διχασμού και του μίσους του Τραμπ για τους δημοκρατικούς θεσμούς». Κάλεσε τους Ρεπουμπλικανούς να διαλέξουν «μεταξύ δημοκρατίας και Τραμπ».

Από πλευράς του κόμματος των Φιλελευθέρων (FDP), ο αρμόδιος για την εξωτερική πολιτική Αλεξάντερ Λάμπσντορφ δήλωσε ότι «η αμερικανική δημοκρατία θα επιβιώσει – όχι όμως χωρίς ουλές».

Για «επίθεση εναντίον της δημοκρατίας», έκανε λόγο ο βουλευτής του SPD Καρλ Λάουτερμπαχ, εκφράζοντας την ελπίδα να μη συνεχιστεί η βία. «Αυτό δείχνει πόσο επικίνδυνος είναι ακόμη ο δεξιός λαϊκισμός. Μια προειδοποίηση και για μας», συμπλήρωσε και χαιρέτισε την απόφαση του Twitter να διαγράψει μηνύματα του απερχόμενου αμερικανού προέδρου που θεωρήθηκε ότι υποδαύλιζαν τη βία.

Την 20ή Ιανουαρίου πρέπει να ξεκινήσει δικαστική έρευνα για την περίοδο του Τραμπ, έκρινε μέσω Twitter ο πρώην αρχηγός των Πρασίνων Τζεμ Έζντεμιρ. Θύμισε ότι μετά τις επαναληπτικές εκλογές στην Τζόρτζια για δύο έδρες στη Γερουσία, την πλειοψηφία και στα δύο σώματα έχουν οι Δημοκρατικοί. «Ελπίζω να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και στη χώρα όσο το δυνατόν περισσότεροι από τους τρομοκράτες οι οποίοι επιτέθηκαν σήμερα στο Κογκρέσο», πρόσθεσε, προτού επισημάνει: «Θα χρειαστεί σκληρή δουλειά για να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη και ο θαυμασμός που απολάμβαναν κάποτε οι ΗΠΑ στον κόσμο. Όλοι όσοι πιστεύουν στην φιλελεύθερη δημοκρατία πρέπει να βοηθήσουν!»

«Σοκαρισμένοι από τις σκηνές στην Ουάσινγκτον», δήλωναν παράλληλα τόσο ο ομοσπονδιακός καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, όσο και ο υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ, εκφράζοντας ταυτόχρονα «βαθιά ανησυχία» για αυτή «την επίθεση κατά της δημοκρατίας». «Τώρα πρέπει να διασφαλιστεί η ειρηνική και συντεταγμένη παράδοση της εξουσίας», τόνισε ο καγκελάριος Σεμπάστιαν Κουρτς.

«Παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Ουάσινγκτον. Η βία είναι ασύμβατη με την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Βασίζομαι στη σταθερότητα και στην ισχύ των θεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε με ανάρτησή του στο Twitter o ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.