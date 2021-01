Επεισόδια στο Καπιτώλιο: Από πυρά αστυνομικού ο θάνατος της πρώτης γυναίκας - Βίντεο με σκληρές εικόνες

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στον χώρο του Καπιτωλίου στα επεισόδια που ξέσπασαν χθες Τετάρτη, ενώ 52 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα· το πρωί σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για δύο γυναίκες και δύο άνδρες, με την πρώτη να πέφτει νεκρή λίγη ώρα αφότου ξεκίνησαν τα επεισόδια.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον αστυνομίας, Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα που αρχικά τραυμάτισε τη γυναίκα, ωστόσο στη συνέχεια υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του θύματος, αναφέροντας ότι εκκρεμεί η ενημέρωση των οικείων της.

Ο κ. Κόντι διευρκίνισε ότι οι άλλοι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, το πρώτο θύμα, η γυναίκα, ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο και ήταν φανατική οπαδός του Τραμπ. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε έχει διαταχθεί ανεξάρτητη έρευνα.

Νωρίτερα, είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

