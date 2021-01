Καπιτώλιο: Πλιάτσικο σε γραφεία βουλευτών μετά την εισβολή οπαδών του Τραμπ (Βίντεο)

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπου εισέβαλαν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επικυρωνόταν η εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν.

Τα πρωτοφανή επεισόδια, εντός και εκτός του Καπιτωλίου, διήρκησαν περίπου τέσσερις ώρες και προκάλεσαν παγκόσμιο σοκ και αποτροπιασμό, ενώ εγείρονται σημαντικά ερωτήματα για την ελλιπή αστυνόμευση.

Οι οπαδοί του απερχόμενου προέδρου εισέβαλαν στο εσωτερικό τού ναού της Δημοκρατίας των ΗΠΑ και άφησαν πίσω τους... χάος, από όπου κι αν πέρασαν.

A supporter of President Donald Trump sits inside the office of Speaker of the House Nancy Pelosi as he protests inside the US Capitol.



