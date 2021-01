ΗΠΑ: Έτσι έγινε η εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο - Οι ευθύνες της Αστυνομίας (Βίντεο)

Σοβαρές ευθύνες για την εισβολή διαδηλωτών-οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, που προκάλεσαν σοκ και κάνουν τον γύρο του κόσμου, επιρρίπτει ο πρώην αρχηγός της αστυνομίας του Καπιτωλίου Τέρενς Γκέινερ. Την ίδια ώρα, πληθαίνουν τα ερωτήματα για το πώς ένα από τα πιο καλά φυλασσόμενα κτίρια σε όλο τον κόσμο, μπόρεσε να αποτελέσει εύκολη… λεία σε κάποιες εκατοντάδες διαδηλωτές.

Μιλώντας στο CNBC, ο Γκέινερ δήλωσε ότι μετά τα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο αναμένει κάποιος να λογοδοτήσει αφού η υπηρεσία επιβολής του νόμου απέτυχε να προστατέψει τις εγκαταστάσεις επιτρέποντας σε ένοπλους ταραξίες να παραβιάσουν το κτίριο για να διακόψουν τη διαδικασία κύρωσης της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

«Αν ήμουν εγώ εκεί θα άξιζα να απολυθώ που άφησα αυτό να συμβεί», είπε και συνέχισε: «Ένιωσα τόση αμηχανία και ντροπή με όσα είδα να συμβαίνουν στον όροφο της Βουλής και της Γερουσίας».

Ωστόσο, σε ερώτηση που του έγινε από τον δημοσιογράφο του CNBC για το εάν θα πρέπει να απολυθεί ο σημερινός αρχηγός δεν έδωσε σαφής απάντηση, έριξε τον τόνο του αναγνωρίζοντας ότι δεν έχει όλες τις πληροφορίες για όσα συνέβησαν.

Τις τελευταίες ώρες πάντως το ερώτημα που γεννάται είναι πως κατάφεραν να μπουν στο καλά, υποτίθεται, Καπιτώλιο, οι διαδηλωτές.

Στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν βίντεο που δείχνουν τους άνδρες της US Police Capitol να ανοίγουν τα κιγκλιδώματα γεγονός που επέτρεψε στους συγκεντρωμένους να προχωρήσουν προς το Κάπιτολ Χιλ.

Στη συνέχεια, εισέβαλαν στο Καπιτώλιο με αποτέλεσμα το έργο των αστυνομικών να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Όπως φαίνεται όμως σε βίντεο που μεταδόθηκε live του οποίου όμως η γνησιότητα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αστυνομικού φρουρού μέσα στο Καπιτώλιο έβγαζαν φωτογραφίες με κάποιους από τους διαδηλωτές.

Το πλήθος πάντως συγκεντρώθηκε στις εισόδους των εγκαταστάσεων, ώστε να απομακρύνουν τους φρουρούς. Άλλοι διασκορπίστηκαν στο μπροστινό μέρος του Καπιτωλίου και άλλοι ανέβηκαν σε σκαλωσιές και χτυπούσαν τα παράθυρα.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

Τελικά, κατάφεραν να βρεθούν στους διαδρόμους του Καπιτωλίου και γρήγορα ανέβηκα στους ορόφους του κτιρίου και βρέθηκαν και στις αίθουσες της Γερουσίας.

Όπως φάνηκε πάντως οι διαδηλωτές υπερτερούσαν των δυνάμεων του Καπιτωλίου και τελικά χρειάστηκε και η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς και άλλων υπηρεσιών ασφαλείας γύρω από το Καπιτώλιο προκειμένου να απομακρυνθούν οι ταραξίες.

Protesters have breached the Capitol. They’re outside the Senate chamber pic.twitter.com/I021tKliUD

Την ίδια στιγμή, στους δρόμους της Ουάσινγκτον είχαν αναπτυχθεί και πράκτορες του FBI με αλεξίσφαιρα γιλέκα.

Σημειώνεται πάντως ότι φρουροί στη θέα των εισβολέων αναγκάστηκαν να φράξουν την είσοδό τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων και να τραβήξουν ακόμα και όπλα.

This video of the siege of the Capitol on TikTok is crazy and different than I had seen pic.twitter.com/JXwvKVLjxB