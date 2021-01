Εισβολή στο Καπιτώλιο: Αυτή ήταν η γυναίκα που έπεσε νεκρή από τα αστυνομικά πυρά (Βίντεο)

«Μαύρη» είναι η σημερινή ημέρα για τις ΗΠΑ, που θρηνούν τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, ύστερα από τα πρωτοφανή επεισόδια εντός και εκτός του Καπιτωλίου.

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσινγκτον, ο Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, από τα επεισόδια έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες και δύο άνδρες, με την πρώτη να πέφτει νεκρή λίγη ώρα αφότου ξεκίνησαν τα επεισόδια.

Σύμφωνα με τον αρχηγό της μητροπολιτικής περιοχής της Ουάσιγκτον αστυνομίας, Ρόμπερτ Τζ. Κόντι, αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα που αρχικά τραυμάτισε τη γυναίκα, ωστόσο στη συνέχεια υπέκυψε στο νοσοκομείο.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για την Ashli Babbit, που είχε εισβάλει μαζί με άλλους στο Καπιτώλιο. Την ώρα που επιχειρούσε να μπει από ένα σπασμένο παράθυρο μέσα στην Ολομέλεια δέχθηκε τον πυροβολισμό στο στήθος που αποδείχθηκε μοιραίος.

Δείτε τη στιγμή που δέχεται τον πυροβολισμό:

#BREAKING : a woman has allegedly been shot inside the #US #Capitol . Press reports indicate that the woman is in critical condition. pic.twitter.com/89ymPfVgLh

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας από την Καλιφόρνια. Υπηρέτησε 14 χρόνια στην Πολεμική Αεροπορία και δήλωνε θερμή υποστηρίκτρια του Τραμπ. Έμενε κοντά στο Σαν Ντιέγκο.

Λίγο πριν χάσει την ζωή της και λίγα λεπτά πριν την εισβολή είχε τουιτάρει: «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει».

Ο σύζυγός της μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο KUSI News, και είπε ότι ήταν θερμή οπαδός του Τραμπ και μεγάλη πατριώτης. Ο ίδιος δεν είχε μεταβεί μαζί της στην Ουάσινγκτον.

BREAKING: Family confirms woman shot & killed at Capitol is Ashli Babbit. She owned a business in San Diego w/ her huband who did not come to DC. “I really dont know why she decided to do this,” her mother-in-law tells me. Police have not confirmed circumstances of shooting pic.twitter.com/OOYpNWpMLg