Έκαναν «γυαλιά καρφιά» το Καπιτώλιο: Σοκάρουν οι εικόνες βανδαλισμού από οπαδούς του Τραμπ

Θλίψη και προβληματισμό προκαλούν οι εικόνες που άφησε πίσω της η χθεσινή απόπειρα κατάλυσης της Δημοκρατίας στις ΗΠΑ, με την εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το «χάος» μετά τα πρωτοφανή επεισόδια που προκάλεσαν διαδηλωτές - υποστηρικτές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλωτές έσπασαν παράθυρα, βανδάλισαν αγάλματα μεγάλων Αμερικανών προσωπικοτήτων, έσπασαν γραφεία και σκόρπισαν φακέλους και έγγραφα σε όλο τον χώρο.

The ransacked office of the Senate Parliamentarian: pic.twitter.com/E7PsSgoAEX