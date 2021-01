«Νέο» χτύπημα στον Τραμπ: Παραιτείται η υπουργός Μεταφορών μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο

Την παραίτησή της από τη θέση της υπουργού Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε η Ελέν Τσάο, μία ημέρα μετά την εισβολή υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο, για να ακυρώσουν την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Η Ελέν Τσάο, σύζυγος του ηγέτη των Ρεπουμπλικάνων [και πρώην συμμάχου του Τραμπ] Μιτς Μακόνελ, είναι η πρώτη υπουργός του Τραμπ που υποβάλει την παραίτησή της, σε συνέχεια του ντόμινο αποχωρήσεων από τη διοίκηση του απερχόμενου προέδρου.

Η παραίτησή της, όπως αναφέρει στο γράμμα που δημοσίευσε στο Twitter, θα έχει ισχύ από τις 11 Ιανουαρίου.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t