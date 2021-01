Ευθεία επίθεση Μπάιντεν σε Τραμπ μετά το χάος: Υποκίνησε την εισβολή του όχλου στο Καπιτώλιο

Νέα ευθεία και σκληρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν, με αφορμή την εισβολή υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε χωρίς περιστροφές τον Τραμπ ως τον υποκινητή της επίθεσης.

Την ώρα που η υπουργός Μεταφορών ανακοίνωνε την παραίτησή της και στον απόηχο της αύξησης των πιέσεων για ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας για την αποπομπή του Τραμπ, ο Μπάιντεν σε μια πολύ σκληρή ομιλία του κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ήθελε «να απειλήσει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού αυτού του έθνους, ακόμα και τον αντιπρόεδρο, ώστε να σταματήσει το Κογκρέσο την επικύρωση της θέλησης των Αμερικανών».

«Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον όχλο για να σιωπήσει τις φωνές περίπου 160 εκατομμυρίων Αμερικανών», επεσήμανε χαρακτηριστικά και επανέλαβε πως η επίθεση που εμπνεύστηκε ο Τραμπ ήταν μια «επίθεση στη Δημοκρατία».

«Δεν ήταν διαμαρτυρίες, αλλά ήταν χάος. Μην τολμάτε να τους αποκαλείτε διαδηλωτές. Ήταν ένας όχλος. Εγχώριοι τρομοκράτες», είπε ο Μπάιντεν. Χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ως μια από τις πιο σκοτεινές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. «Αν ήταν μια διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter, θα τους είχαν αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά από το νευριασμένο πλήθος που επιτέθηκε στο Καπιτώλιο. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι αλήθεια και είναι απαράδεκτο», υπογράμμισε.

Πάντως, ο Μπάιντεν, δήλωσε πως δεν θα τοποθετηθεί για τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας για την αποπομπή του Τραμπ.

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt