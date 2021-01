Τραμπ μετά το χάος: Θέλει να δώσει... χάρη στον εαυτό του - Μιλά για ομαλή μεταβίβαση της εξουσίας και επιτίθεται στους ταραξίες

Την προσοχή του στο να γίνει «ομαλή» και «εύτακτη» μεταβίβαση της εξουσίας, μετά την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου από το Κογκρέσο, στρέφει όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες μετά την εισβολή οπαδών του μεγιστάνα στο Καπιτώλιο. Την ίδια ώρα, ο ίδιος φέρεται να σχεδιάζει να δώσει... χάρη στον εαυτό του!

Στην πρώτη ανάρτηση του Τραμπ στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter μετά την αιματηρή εισβολή και το χάος στο Καπιτώλιο, ένα βίντεο που μεταφόρτωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αφού «το Κογκρέσο κύρωσε τα αποτελέσματα», «νέα κυβέρνηση θα ορκιστεί την 20ή Ιανουαρίου», προσθέτοντας πως «στρέφω την προσοχή μου τώρα στο να εξασφαλίσω την ομαλή, εύτακτη και απροβλημάτιστη μεταβίβαση της εξουσίας», προσθέτοντας πως είναι «η στιγμή που αποτελείται επούλωση και συμφιλίωση».

Στο βίντεο ο Τραμπ δεν προφέρει ούτε μία φορά το όνομα του Τζο Μπάιντεν.

Δηλώνει ότι αυτοί που ενεπλάκησαν στα βίαια επεισόδια της Τετάρτης δεν «αντιπροσωπεύουν» τις ΗΠΑ και θα «πληρώσουν».

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κέιλι Μακενάνι, σε σύντομη παρέμβασή της, διαβεβαίωσε ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του «καταδικάζουν με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τα επεισόδια στο Καπιτώλιο.

Εν τω μεταξύ, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια συζητήσεων με συνεργάτες του τις τελευταίες εβδομάδες στο ενδεχόμενο να δώσει χάρη στον εαυτό του, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς χθες Πέμπτη.

Την ίδια πληροφορία δημοσίευσε νωρίτερα χθες η εφημερίδα The New York Times, επικαλούμενη δύο πηγές, τις οποίες επίσης δεν κατονόμασε.

Εάν πράγματι συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρόκειται για πολύ ασυνήθιστη χρήση αυτού του προνομίου του Τραμπ, ο οποίος ηττήθηκε στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2020 και θα παραδώσει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου. Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να σχολιάσει την πληροφορία.

Ο Τραμπ, ο οποίος το τελευταίο διάστημα απένειμε χάρη ή έδειξε επιείκεια σε διάφορους πολιτικούς συμμάχους και φίλους του, ανέφερε το 2018 σε ανάρτησή του στο Twitter πως έχει «το απόλυτο δικαίωμα» να «απονείμει χάρη στον εαυτό του».

Πιο πρόσφατα, «σε αρκετές συζητήσεις μετά την ημέρα των εκλογών, ο κ. Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως σκέφτεται να δώσει στον εαυτό του χάρη και, σε άλλες περιπτώσεις, τους ρώτησε αν θα έπρεπε και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις νομικά και πολιτικά», ανέφεραν οι πηγές των Τάιμς.

Δεν είναι σαφές εάν ο Τραμπ έθιξε ξανά το ζήτημα μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο την Τετάρτη, που ώθησε τα κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο να εισηγηθούν την παραπομπή του σε νέα δίκη και την παύση του από το αξίωμα «άμεσα».

Συνταγματολόγοι επισημαίνουν ότι δεν είναι ξεκάθαρο εάν ο πρόεδρος της χώρας μπορεί να δώσει χάρη στον εαυτό του. Κανένας πρόεδρος δεν έχει αποπειραθεί κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει επομένως νομικό ή δικαστικό προηγούμενο.

«Όταν ο κόσμος με ρωτάει αν ένας πρόεδρος μπορεί να δώσει χάρη στον εαυτό του, η απάντησή μου είναι πάντα ‘λοιπόν, μπορεί να το δοκιμάσει’», χαριτολόγησε ο Μπράιαν Καλτ, συνταγματολόγος στο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν. «Το Σύνταγμα δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση ως προς το ζήτημα αυτό», εξήγησε.

Άλλοι συνταγματολόγοι επισημαίνουν πάντως ότι το να δώσει ο πρόεδρος χάρη στον εαυτό του θα είναι αντισυνταγματικό, αφού αντίκειται προς την αρχή ότι κανένας δεν μπορεί να είναι δικαστής στην δική του υπόθεση.

Την ίδια ώρα, νέα ευθεία και σκληρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο Τζο Μπάιντεν, με αφορμή την εισβολή υποστηρικτών του απερχόμενου προέδρου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ο Μπάιντεν χαρακτήρισε χωρίς περιστροφές τον Τραμπ ως τον υποκινητή της επίθεσης.

Την ώρα που η υπουργός Μεταφορών ανακοίνωνε την παραίτησή της και στον απόηχο της αύξησης των πιέσεων για ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας για την αποπομπή του Τραμπ, ο Μπάιντεν σε μια πολύ σκληρή ομιλία του κατηγόρησε τον Τραμπ ότι ήθελε «να απειλήσει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του λαού αυτού του έθνους, ακόμα και τον αντιπρόεδρο, ώστε να σταματήσει το Κογκρέσο την επικύρωση της θέλησης των Αμερικανών».

«Προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον όχλο για να σιωπήσει τις φωνές περίπου 160 εκατομμυρίων Αμερικανών», επεσήμανε χαρακτηριστικά και επανέλαβε πως η επίθεση που εμπνεύστηκε ο Τραμπ ήταν μια «επίθεση στη Δημοκρατία».

«Δεν ήταν διαμαρτυρίες, αλλά ήταν χάος. Μην τολμάτε να τους αποκαλείτε διαδηλωτές. Ήταν ένας όχλος. Εγχώριοι τρομοκράτες», είπε ο Μπάιντεν. Χαρακτήρισε τη χθεσινή ημέρα ως μια από τις πιο σκοτεινές στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. «Αν ήταν μια διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter, θα τους είχαν αντιμετωπίσει πολύ διαφορετικά από το νευριασμένο πλήθος που επιτέθηκε στο Καπιτώλιο. Το ξέρουμε όλοι ότι είναι αλήθεια και είναι απαράδεκτο», υπογράμμισε.

Πάντως, ο Μπάιντεν, δήλωσε πως δεν θα τοποθετηθεί για τις πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση της 25ης Τροπολογίας για την αποπομπή του Τραμπ.

Biden: "No one can tell me that if it had been a group of Black Lives Matter protesting yesterday, they wouldn't have been treated very, very differently than the mob of thugs that stormed the Capitol. We all know that's true, and it is unacceptable. Totally unacceptable." pic.twitter.com/TfWa25VzEt