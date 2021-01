«Κεραυνοί» Μισέλ Ομπάμα κατά Τραμπ: Φέρεται σαν μωρό, δεν έχει ίχνος πατριωτισμού

Σφοδρή επίθεση κατά του Ρεπουμπλικανού προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η Μισέλ Ομπάμα, μετά την εισβολή οπαδών του στο Καπιτώλιο.

Μεταξύ άλλων, η σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα κάλεσε τις εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ, όπως το Twitter και το Facebook, να δείξουν πραγματικό πατριωτισμό και να «αποκλείσουν» μόνιμα τον Ντόναλντ Τραμπ από τις πλατφόρμες τους, προκειμένου να μπει ένα φρένο στην τερατώδη συμπεριφορά του.

Σύμφωνα με την πρώην Πρώτη Κυρία, ο Τραμπ ενθάρρυνε και προκάλεσε αυτήν την «βεβήλωση του κέντρου της αμερικανικής κυβέρνησης».

Όπως επισήμανε η Μισέλ Ομπάμα, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος φέρεται σαν μωρό και δεν έχει κανένα ίχνος πατριωτισμού μέσα του. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για έναν άνδρα που είναι πρόθυμος να κάψει τη δημοκρατία για τους εγωιστικούς του σκοπούς.

«Όπως όλοι σας, παρακολούθησα μια συμμορία (οργανωμένη, βίαιη και οργισμένη μετά την ήττα στις εκλογές) να πολιορκεί το Καπιτώλιο... Έστησαν κρεμάλες. Κυμάτιζαν περήφανα την σημαία της Συνομοσπονδίας στις αίθουσες του κτιρίου. Βεβήλωσαν το κέντρο της Αμερικανικής Κυβέρνησης», γράφει μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η Μισέλ Ομπάμα.

Το χάος, όπως υπογραμμίζει, ήταν η εκπλήρωση της επιθυμίας ενός προέδρου που δεν μπορεί να αποδεχτεί τις αποτυχίες του, ενώ η ευθύνη βαραίνει και το κόμμα του και τα μέσα που τον επευφημούσαν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν συνέπειες όπως αυτή.

Επιπλέον, συνέκρινε την αδύναμη ανταπόκριση της αστυνομίας ενάντια στους εισβολείς του Καπιτωλίου και την επιθετική και βίαιη καταστολή των συμμετεχόντων στις διαδηλώσεις του κινήματος Black Lives Matter το περασμένο καλοκαίρι.

Επίσης, κάλεσε τους πολιτικούς και την Σίλικον Βάλεϊ να λάβουν επιτέλους μέτρα. «Είναι ώρα οι εταιρείες αυτές να κάνουν ένα βήμα παραπέρα, αποκλείοντας μόνιμα αυτόν τον άνδρα από τις πλατφόρμες τους και θεσπίζοντας πολιτικές που θα αποτρέπουν τη χρήση της τεχνολογίας τους από πολιτικούς ηγέτες με στόχο την πυροδότηση εξεγέρσεων».

Δείτε τη δήλωση της Μισέλ Ομπάμα:

Like all of you, I’ve been feeling so many emotions since yesterday. I tried to put my thoughts down here: pic.twitter.com/9xzRvrpk7y