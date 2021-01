Το... πάρτι της οικογένειας Τραμπ λίγο πριν από την εισβολή των οπαδών του στο Καπιτώλιο (Βίντεο)

Τη συγκέντρωση που πραγματοποιούσαν οι οπαδοί του έξω από το Καπιτώλιο, λίγο πριν την εισβολή τους, παρακολουθούσε ο Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την οικογένειά του, σε σκηνές που είχαν στηθεί κοντά στον χώρο της συγκέντρωσης. Μάλιστα, η διάθεσή τους ήταν άκρως... πανηγυρική.

Μαζί με τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, βρίσκονταν τα παιδιά του Ιβάνκα και Ντον Τζούνιορ, η σύμβουλος του Τραμπ και σύντροφος του γιου του, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθώς και στενοί συνεργάτες του και όλοι μαζί παρακολουθούσαν μέσα από οθόνες το συγκεντρωμένο πλήθος.

Λίγο πριν ο Τραμπ ανεβεί στο βήμα, απ’ όπου εκφώνησε την εμπρηστική ομιλία του στην πλατεία Ellipse της Ουάσιγκτον, νότια του Λευκού Οίκου, ο μεγαλύτερος γιος του, Ντον τζούνιορ, ανήρτησε ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται να παρακολουθούν... εκστασιασμένοι τους συγκεντρωμένους υποστηρικτές και να χορεύουν με δυνατή μουσική.

Δείτε το βίντεο:

Trump his family, and more watching the riot at the Capitol @CNN @ChrisCuomo @donlemon @KTLA @ABC7 @NBCNews pic.twitter.com/UjdzylnioK