Κορωνοϊός: Eπιπλέον 300 εκατ. δόσεις από την Pfizer εξασφάλισε η Κομισιόν - Τι δήλωσε η Φον Ντερ Λάιεν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει το συμβόλαιο που έχει με την Pfizer/ΒιοΝtech, όπως ανακοίνωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν. Πρόκειται για διπλασιασμό του αριθμού δόσεων που προέβλεπε το αρχικό συμβόλαιο.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, η Κομισιόν εξασφάλισε 300.000.000 επιπλέον δόσεις από την Pfizer/ ΒioNtech.

