Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδονησία: Οι πρώτες εικόνες της τραγωδίας

Οι υπηρεσίες διάσωσης της Ινδονησίας στέλνουν πλοία στην περιοχή όπου συνετρίβη το Boeing 737-500 της εταιρείας Sriwijaya Air, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές. Το αεροπλάνο φέρεται ότι κατέπεσε ανοιχτά της Τζακάρτα, στην αποκαλούμενη περιοχή «των χιλίων νησιών».

Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας). Η υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 62 άνθρωποι (50 επιβάτες-μεταξύ των οποίων και 10 παιδιά- και 12 μέλη του πληρώματος), σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Ινδονησίας Μπούντι Κάρια.

«Αναπτύσσουμε τις ομάδες μας και πλοία στην πιθανολογούμενη περιοχή» είπε στους δημοσιογράφους ο Μπαμπάνγκ Σούριο Άτζι, ένα στέλεχος των υπηρεσιών διάσωσης.

Ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα, είπε ότι έχουν βρεθεί συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα.

Λίγο μετά την εξαφάνισή του από τα ραντάρ βίντεο και φωτογραφίες αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους στα social media δείχνοντας πολίτες να κρατούν συντρίμμια που, όπως έλεγαν, ανήκουν στο αγνοούμενο αεροσκάφος.

Ο Σουρατσμάν, ένας κυβερνητικός αξιωματούχος, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι Kompas TV ότι ψαράδες βρήκαν κάτι που μοιάζει με συντρίμμια. Άλλα κανάλια έδειξαν και εικόνες από τα αντικείμενα στη θάλασσα. «Βρήκαμε μερικά καλώδια, ένα τζιν παντελόνι και μεταλλικά κομμάτια στο νερό», ανέφερε άλλος αξιωματούχος, των υπηρεσιών ασφαλείας, στον ιστότοπο CNNIndonesia.com.

