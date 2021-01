Συγκλονιστικό βίντεο από το Καπιτώλιο με κραυγές αστυνομικού την ώρα της εισβολής

Οι τρομακτικές εικόνες από την εισβολή υποστηρικτών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο συγκλόνισαν τον κόσμο και συνεχίζουν να προκαλούν σοκ.

Σε ένα νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, αστυνομικοί και διαδηλωτές έχουν έρθει τετ-α-τετ σε ένα διάδρομο στο σημείο που βρίσκεται μία πόρτα, με έναν αστυνομικό να εγκλωβίζεται στην πόρτα κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Μάλιστα, ο αστυνομικός ουρλιάζει από τον πόνο, την ώρα που γύρο του γίνεται χαμός, κάτι που δεν αποκλείει να δεχόταν χτυπήματα.

While we have seen videos of the Capitol Police running away, opening barriers and taking selfies, there is another side to the story. These Capitol Policemen, decked out in riot gear, are fighting to the death to keep the rioters out, one crushed in the doors #CapitolRiots pic.twitter.com/6E24C9iQFR