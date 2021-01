Τσακ Νόρις: Ήταν στην εισβολή στο Καπιτώλιο; Η φωτογραφία που άναψε «φωτιές» και η απάντηση του ηθοποιού

Στη διάψευση των φημών που τον ήθελαν να είχε δώσει το παρών κατά την εισβολή οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο αναγκάστηκε να προχωρήσει ο Τσακ Νόρις, ύστερα από τη δημοσιοποίηση μιας φωτογραφίας.

Ο «σκληρός» του Χόλιγουντ έκανε την παρακάτω ανάρτηση στο Twitter, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο: «Έμαθα πρόσφατα ότι υπήρχε ένας σωσίας του Τσακ Νόρις στις ταραχές στο Καπιτώλιο. Δεν ήμουν εγώ αυτός ούτε ήμουν εκεί. Κανενός είδους βία δεν χωρά στην κοινωνία μας. Είμαι και θα είμαι πάντα στην πλευρά του νόμου και της τάξης».

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasn’t me and I wasn’t there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL