Απίστευτες εικόνες από το Καπιτώλιο: Παντού άνδρες της εθνοφρουράς, ενώ συζητείται η αποπομπή Τραμπ

Πρωτόγνωρες εικόνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν το γύρο του πλανήτη. Το Καπιτώλιο στρατοκρατείται με την εθνοφρουρά να είναι παντού. Όλα αυτά την ώρα που έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Βουλή των Αντιπροσώπων για την αποπομπή του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς που βρίσκονται και μέσα και έξω από το Καπιτώλιο βρίσκονται εκεί καθώς υπάρχουν φόβοι για ένοπλες επιθέσεις από οπαδούς του απερχόμενου Προέδρου των ΗΠΑ.

Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι πρωτοφανείς. Η επιφυλακή είναι τόσο μεγάλη που τα μέλη της εθνοφρουράς κοιμήθηκαν με πλήρη εξάρτυση στο πάτωμα.

Η κατάσταση είναι τόσο τεταμένη που ο Αμερικανικός Στρατός έστειλε μήνυμα στους ένστολους αλλά και στους πολίτες που υπηρετούν σε αυτόν και στα μέλη των οικογενειών τους.

Τρείς ανώτατοι αξιωματικοί με επιστολή τους ζητούν να τιμήσουν τις αξίες του αμερικανικού στρατού αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

A message to the Army Community about recent events at the U.S. Capitol. pic.twitter.com/xIglS9dq7Y