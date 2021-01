Τραμπ: «Ναι» στην παραπομπή από τη Βουλή των Αντιπροσώπων - Η Γερουσία αποφασίζει αν θα καθαιρεθεί

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε, όπως ήταν αναμενόμενο, την παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερουσία με την κατηγορία της υποκίνησης στάσης, ακριβώς μία εβδομάδα μετά την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Με ψήφους 232 υπέρ έναντι 197 κατά, ο Τραμπ γίνεται ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές. Δέκα Ρεπουμπλικάνοι ψήφισαν υπέρ της παραπομπής.

Μοιάζει πάντως απίθανο η παραπομπή αυτή σε δίκη στη Γερουσία να οδηγήσει στην καθαίρεση του Τραμπ προτού να λήξει η θητεία του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Ο Δημοκρατικός, εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί στις 20 Ιανουαρίου.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως το Σώμα για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη. Στην περίπτωση που ο Τραμπ καταδικαστεί για υποκίνηση στάσης, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνιστά «προφανή και άμεσο» κίνδυνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και «πρέπει να φύγει», δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, κατά την έναρξη της συζήτησης για την παραπομπή του απερχόμενου Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

«Ξέρουμε ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποκίνησε αυτήν την εξέγερση, αυτήν την ένοπλη στάση εναντίον της χώρας μας», εξήγησε η Πελόζι, ζητώντας να καταστεί υπόλογος για την εισβολή των υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 5 ανθρώπους.

«Πρέπει να φύγει. Είναι ένας σαφής και άμεσος κίνδυνος για το έθνος που όλοι μας αγαπούμε», τόνισε.

Ο Ρεπουμπλικάνος επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει λάβει ακόμη την οριστική του απόφαση για το πώς θα ψηφίσει.

«Δεν έχω λάβει μια οριστική απόφαση για το πώς θα ψηφίσω», αναφέρει ο Μακόνελ σε ένα υπόμνημα που απευθύνεται στους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. Πρόσθεσε ότι θα ακούσει πρώτα τα νομικά επιχειρήματα που θα παρουσιαστούν στη Γερουσία.

Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, δεν θα κάνει χρήση των έκτακτων εξουσιών του για να συγκαλέσει μια συνεδρίαση του Σώματος αυτήν την εβδομάδα, ενώ η Βουλή προχωρά τη διαδικασία παραπομπής του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ο εκπρόσωπός του στο Twitter.

Η ηγεσία των Δημοκρατικών δηλώνει ότι ενδέχεται να αποστείλει το κατηγορητήριο στη Γερουσία ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Οι Δημοκρατικοί, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής τους στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, πίεζαν τον Μακόνελ να συμφωνήσει να συγκαλέσει νωρίτερα το Σώμα. Νωρίτερα, μια πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι η Γερουσία έχει ήδη προγραμματίσει για την Παρασκευή μια τυπική συνεδρίαση (pro forma), που συνήθως διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και στην οποία είναι παρόντες ελάχιστοι γερουσιαστές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε έκκληση προς τους υποστηρικτές του να μην οργανώσουν νέες διαδηλώσεις, όπως απειλούν ορισμένοι από αυτούς. Στη σύντομη ανακοίνωση που εξέδωσε, την ώρα που η Βουλή των Αντιπροσώπων συζητά την παραπομπή του, ο Τραμπ ζητά «από όλους τους Αμερικανούς» να επικρατήσει ηρεμία.

«Υπό το φως των αναφορών για περισσότερες διαδηλώσεις, σας παροτρύνω ΟΧΙ στη βία, ΟΧΙ στην παρανομία και ΟΧΙ βανδαλισμούς οποιουδήποτε είδους», γράφει ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

«Δεν είναι αυτά που αντιπροσωπεύω και δεν είναι αυτά που αντιπροσωπεύει η Αμερική. Καλώ ΟΛΟΥΣ του Αμερικανούς να βοηθήσουν να χαλαρώσουν οι εντάσεις και να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Σας ευχαριστώ», προσθέτει σε αυτήν την ανακοίνωση.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε ενώ το Καπιτώλιο στρατοκρατείται με την εθνοφρουρά να είναι παντού. Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου είναι πρωτοφανείς. Η επιφυλακή είναι τόσο μεγάλη που τα μέλη της εθνοφρουράς κοιμήθηκαν με πλήρη εξάρτυση στο πάτωμα.

Η κατάσταση είναι τόσο τεταμένη που ο Αμερικανικός Στρατός έστειλε μήνυμα στους ένστολους αλλά και στους πολίτες που υπηρετούν σε αυτόν και στα μέλη των οικογενειών τους.

Τρείς ανώτατοι αξιωματικοί με επιστολή τους ζητούν να τιμήσουν τις αξίες του αμερικανικού στρατού αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

A message to the Army Community about recent events at the U.S. Capitol. pic.twitter.com/xIglS9dq7Y