«Στροφή» Τραμπ μετά την ιστορική απόφαση παραπομπής, καλεί σε «ενότητα» - Πώς οι Δημοκρατικοί θα τον «τελειώσουν» από την πολιτική

Με μια ιστορική απόφαση, η Βουλή των Αντιπροσώπων παρέπεμψε τον πρόεδρο Τραμπ για καθαίρεση με την κατηγορία της «υποκίνησης σε ανταρσία», μία ακριβώς εβδομάδα ύστερα από τα δραματικά γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Σχολιάζοντας την απόφαση, ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κάλεσε σε «ενότητα», ενώ ο νέος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν τόνισε πως η Γερουσία δεν πρέπει να ασχοληθεί μόνο με αυτή τη δίκη, αλλά να ρίξει το βάρος της σε επείγουσες ανάγκες της χώρας.

Λίγη ώρα μετά την ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία σήμανε την παραπομπή του σε δίκη στη Γερουσία για δεύτερη φορά, ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ με ένα βίντεο κάλεσε τους συμπολίτες του να «ξεπεράσουν τα πάθη της στιγμής και να ενωθούν ως ένας αμερικανικός λαός», αποφεύγοντας να κάνει οποιαδήποτε αναφορά στην εξέλιξη αυτή.

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βία που είδαμε την περασμένη εβδομάδα», διαβεβαίωσε ο απερχόμενος πρόεδρος. «Η βία και ο βανδαλισμός δεν έχουν απολύτως καμία θέση στη χώρα μας και καμία θέση στο κίνημά μας», συνέχισε. «Η βία του όχλου είναι ενάντια σε όλα όσα πιστεύω και σε όλα όσα αντιπροσωπεύει το κίνημά μας».

«Κανένας από τους αληθινούς υποστηρικτές μου δεν μπορεί να τάσσεται υπέρ της πολιτικής βίας», υποστήριξε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, μία εβδομάδα μετά την κατάληψη της έδρας του αμερικανικού Κογκρέσου από οπαδούς του.

«Αν το κάνατε αυτό δεν υποστηρίζετε το κίνημά μας, του επιτίθεστε, επιτίθεστε στη χώρα μας. Δεν μπορούμε να το ανεχθούμε αυτό», επέμεινε αναφερόμενος στην εισβολή στο εμβληματικό κτίριο.

«Τώρα, ζητώ από όλους όσοι πίστεψαν ποτέ στο πρόγραμμά μας να σκεφτούν τρόπους να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις, να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να προωθήσουμε την ειρήνη στη χώρα μας», συνέχισε.

Δεν πρέπει να υπάρξει «καθόλου βία, καμία παραβίαση του νόμου, κανένας βανδαλισμός οποιουδήποτε είδους» σε διαδηλώσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ώστε η ορκωμοσία του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν να γίνει με τάξη και ασφάλεια.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ζήτησε από την αμερικανική Γερουσία να ασχοληθεί το προσεχές διάστημα με τις προτεραιότητες του προγράμματός του, παρά τη δίκη του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αναμένεται να αρχίσει αφού τον διαδεχθεί, σε μία εβδομάδα.

«Ελπίζω ότι η Γερουσία θα βρει τρόπο να αντεπεξέλθει στις συνταγματικές της υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία της παραπομπής, ενώ ταυτόχρονα θα εργάζεται για άλλες επείγουσες υποθέσεις αυτής της χώρας», τόνισε ο κ. Μπάιντεν σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μετά την ιστορική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Τζο Μπάιντεν: η κύρωση των διορισμών των μελών της κυβέρνησής του, η έγκριση νομοθεσίας για να τονωθεί η αμερικανική οικονομία, η εντατικοποίηση του προγράμματος εμβολιασμού για τον νέο κορονοϊό.

«Αυτή χώρα συνεχίζει να είναι αντιμέτωπη με την απειλή ενός θανατηφόρου ιού» ενώ η οικονομία της συνεχίζει να ασθμαίνει, τόνισε ο βετεράνος πολιτικός που αναλαμβάνει την προεδρία την επόμενη Τετάρτη.

Λίγες ώρες μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων να τον παραπέμψει σε δίκη στη Γερουσία κατηγορώντας τον για «στάση», ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, αποκάλυψε ότι θα τεθεί ζήτημα και στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως δήλωσε, εάν ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κριθεί ένοχος στη δίκη του, που αναμένεται να διεξαχθεί στη Γερουσία, θα κατατεθεί πρόταση να διεξαχθεί χωριστή ψηφοφορία προκειμένου να στερηθεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αιρετό αξίωμα διά παντός.

Ο κ. Σούμερ, ο οποίος, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, θα γίνει πρόεδρος της Γερουσίας μετά την 20ή Ιανουαρίου, έκανε τη δήλωση μετά την ιστορική ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων που σήμανε την παραπομπή (impeachment) του Τραμπ για δεύτερη φορά. Η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόσι τόνισε μετά τη διαδικασία πως «κανένας δεν είναι υπεράνω του νόμου».

«Ο Ντόναλντ Τραμπ άξιζε να γίνει ο πρώτος πρόεδρος στην αμερικανική ιστορία που θα φέρει το στίγμα της παραπομπής του σε δίκη δύο φορές», σχολίασε ο Τσακ Σούμερ σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε.

The president of the United States incited a violent mob against the duly elected government of the United States in a vicious, depraved, and desperate attempt to remain in power.



For the sake of our democracy, it cannot and must not be tolerated, excused, or go unpunished. pic.twitter.com/UnmiiEIQpk