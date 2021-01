Κορωνοϊός: Στην Ουχάν η ομάδα ειδικών του ΠΟΥ - Αρχίζουν έρευνες για την προέλευση του ιού (Βίντεο)

Η ομάδα των ειδικών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) στην οποία έχει ανατεθεί να ερευνήσει την προέλευση του νέου κορωνοϊού έφτασε σήμερα στην Ουχάν, στην κεντρική Κίνα, το επίκεντρο της παγκόσμιας πανδημίας στην αρχική της φάση, κατέγραψαν πλάνα που αναμετέδωσε απευθείας το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

Live: WHO team arrives in Wuhan for COVID-19 origin mission https://t.co/zgO8unYkht