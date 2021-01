Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία - 35 νεκροί, κατέρρευσαν νοσοκομείο και κτίρια (Βίντεο)

Τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισχυρός σεισμός έπληξε τη νήσο Κελέβη στην Ινδονησία, απολογισμός που αναμένεται να γίνει ακόμα πιο βαρύς, καθώς σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν, συμπεριλαμβανομένου ενός νοσοκομείου.

Ο σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στις 02:18 (τοπική ώρα· στις 20:18 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας), προκάλεσε εκατοντάδες τραυματισμούς. Πολλοί κάτοικοι του δυτικού τμήματος της Κελέβης, που είχε ήδη υποστεί μεγάλες καταστροφές από τον σεισμό του 2018, καταλήφθηκαν από πανικό.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 26 νεκροί, όλοι στην πόλη Μαμούτζου», ανέφερε ο Αλί Ραχμάν, επικεφαλής του παραρτήματος της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στην Κελέβη, τονίζοντας πως ο απολογισμός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς καθώς «πολλοί άνθρωποι θάφτηκαν στα συντρίμμια» κτιρίων που κατέρρευσαν.

Άλλοι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Ματζένε, κοντά στη Μαμούτζου, ανέφερε άλλο στέλεχος της υπηρεσίας.

Στη Μαμούτζου, που έχει υποστεί το χειρότερο χτύπημα, σωστικά συνεργεία αναζητούν δέκα και πλέον ασθενείς και μέλη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που καταπλακώθηκαν όταν το κτίριο κατέρρευσε.

«Το νοσοκομείο καταστράφηκε. Έχει καταρρεύσει. Υπάρχουν ασθενείς και μέλη του προσωπικού του νοσοκομείου που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια κι έχουμε αρχίσει επιχείρηση για να τους βγάλουμε», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αριάντο, στέλεχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας.

Εκτίμησε ότι οι παγιδευμένοι είναι από δέκα ως είκοσι, επισημαίνοντας πως δεν είναι σε θέση να πει αν ή πόσοι είναι ακόμα ζωντανοί.

Η έκταση των ζημιών στην πρωτεύουσα της επαρχίας, που έχει 110.000 κατοίκους, δεν είναι ακόμη γνωστή πλήρως.

Ο σεισμός, ισχύος 6,2 βαθμών σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικής (USGS), είχε επίκεντρο περιοχή 36 χλμ. νότια της Μαμούτζου, σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος 18 χιλιομέτρων.

Φωτογραφίες και τηλεοπτικά πλάνα από την περιοχή εικονίζουν κατοίκους που φεύγουν με μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα περνώντας δίπλα σε κτίρια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές.

«Δρόμοι άνοιξαν, πολλά κτίρια κατέρρευσαν», είπε ο Χέντρα, κάτοικος της Μαμούτζου, 28 ετών. «Ο σεισμός ήταν πολύ δυνατός (...) μας ξύπνησε και μαζί με τη γυναίκα μου φύγαμε για να σωθούμε».

Η ινδονησιακή υπηρεσία Μετεωρολογίας και Γεωφυσικής (BMKG) προειδοποίησε ότι ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί, σημειώνοντας πως καταγράφηκαν ήδη 26 μετασεισμικές δονήσεις. Προειδοποίησε τους κατοίκους της Κελέβης να απομακρυνθούν από παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Χθες Πέμπτη, είχε γίνει σεισμός 5,8 βαθμών, προκαλώντας υλικές ζημιές, αν και όχι σοβαρές.

Σημειώθηκαν κατολισθήσεις μετά τον σεισμό, κόβοντας στη μέση έναν από τους κυριότερους οδικούς άξονες. Το αεροδρόμιο στη Μαμούτζου επίσης υπέστη ζημιές.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στον «Δακτύλιο της Φωτιάς», ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες στον βυθό του Ειρηνικού, και πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς.

Τον Σεπτέμβριο του 2018, σεισμική δόνηση 7,5 βαθμών προκάλεσε τσουνάμι, με αποτέλεσμα πάνω από 4.300 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 170.000 να μείνουν άστεγοι στην περιοχή Πάλου, επίσης στην Κελέβη, νησί που είναι επίσης γνωστό με την ονομασία Σουλαουέσι.

Το 2004, σεισμός 9,1 βαθμών σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών της Σουμάτρας, προκαλώντας τσουνάμι το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 220.000 ανθρώπους σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων περίπου 170.000 στην Ινδονησία.

2021 is not Easy🥺💔

Massive Earthquake magnitude of 6.2 Hits Indonesia. several hospital buildings, hotels were badly damaged. when most of the residents were sleeping. some of the victims are still trapped behind the rubble of the building.

May Allah keep safe everyone pic.twitter.com/SswW9a6Fc8