Σάλος στην Ολλανδία με το σκάνδαλο των επιδομάτων – Παραιτείται η κυβέρνηση του Μαρκ Ρούτε

Η κυβέρνηση συνασπισμού υπό τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε θα υποβάλει την παραίτησή της μετά τον σάλο που προκλήθηκε για το σκάνδαλο των επιδομάτων που συνταράσσει τις τελευταίες ημέρες της χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι προγραμματισμένες για τις 17 Μαρτίου γενικές εκλογές στη χώρα δεν θα μετατεθούν πιο νωρίς υπό το βάρος των εξελίξεων.

Στο πλαίσιο του σκανδάλου, υψηλόβαθμοι εφοριακοί κατηγόρησαν αδίκως χιλιάδες γονείς για απάτη, καταποντίζοντας πολλές οικογένειες στο χρέος, αφού τους ζήτησαν να επιστρέψουν τα επιδόματα τέκνων που είχαν λάβει.

Netherlands: the Rutte III cabinet (VVD-RE, CDA-EPP, D66-RE & CU-EPP) resigns over a scandal in which thousands of households were falsely alleged of welfare fraud.



The date of the parliamentary elections planned on 17 March remains unchanged #toeslagenaffaire #kabinet