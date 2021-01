Θέλει διάλογο αλλά προκαλεί η Άγκυρα: Μπαράζ NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε λίγες ημέρες πριν την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και παρά το ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έριξε -προσχηματικά- τους τόνους απευθύνοντας έμμεσο κάλεσμα για διάλογο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Τουρκία συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσκλήσεις.

Συγκεκριμένα, το βράδυ της Παρασκευής, εξέδωσε τρεις νέες παράνομες NAVTEX για δέσμευση περιοχών στο Αιγαίο για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Μάλιστα, οι NAVTEX έχουν ισχύ σχεδόν για όλο το 2021, καθώς λήγουν τον Δεκέμβριου του τρέχοντος έτους.

Όλες οι NAVTEX περιλαμβάνουν ασκήσεις με πυρά και έχουν ισχύ από 16 Ιανουαρίου μέχρι 16 Σεπτεμβρίου και από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2021, με εξαίρεση τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές εορτές και επετείους.

Οι προκλητικές NAVTEX

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21,24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)

TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)

TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21,

24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Επιμένουν σε συζητήσεις εφ’ όλης της ύλης οι Τούρκοι

Την ίδια ώρα, επιμένει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου στις προκλητικές του τοποθετήσεις, τονίζοντας πως στις διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα θα τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν τις δύο χώρες.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι «στις διερευνητικές επαφές θα συζητήσουμε όσα συζητήσαμε στις 60 συναντήσεις. Αν εκείνοι μας πουν “εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα”, τότε δεν έχουν κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει μόνο το θέμα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης».

Αυτές οι δηλώσεις έγιναν κατά την επιστροφή του από το Πακιστάν, όπου πραγματοποίησε επίσκεψη και συνομίλησε με τους Τούρκους δημοσιογράφους. «Αν μας προτείνουν να κάνουμε ξεχωριστές συζητήσεις για τις τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης τότε θα τους απαντήσουμε ως “ναι” η “όχι”. Εμείς από την αρχή είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε δίχως προϋποθέσεις και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Στις διερευνητικές επαφές εντάσσονται όλα τα θέματα των διαφωνιών», είπε ακόμη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σχετικά με το θέμα της ανατολικής Μεσογείου, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε ότι η ΕΕ δεν έχει απαντήσει ακόμη στο θέμα της πολυμερούς διάσκεψης, που προτείνει η Άγκυρα, ενώ ξεκαθάρισε ότι αν δεν συμμετάσχουν οι Τουρκοκύπριοι, τότε δεν θα επιτρέψουν ούτε στην Ελληνοκυπριακή πλευρά να είναι παρούσα.

«Ο λόγος του δισταγμού της ΕΕ μπορεί να είναι η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων. Δεδομένου ότι θέλαμε να επικρατήσει το δίκαιο με την Κύπρο, είπαμε να συμμετάσχουν και οι δύο ηγέτες. Αλλά εάν δεν αποδεχτείτε τους Τουρκοκύπριους, δεν θα επιτρέψουμε ούτε εμείς στην ελληνική πλευρά να συμμετάσχει. Αυτό θα το εξετάσουμε στις Βρυξέλλες στις 21 Ιανουαρίου. Στο συνέδριο, οι δύο πλευρές θα συζητήσουν την κατανομή των εσόδων. Δεν είναι δυνατόν να αποδεχτούμε τη θέση του παρατηρητή», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.