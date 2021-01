Συναγερμός στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης - Αναφορές για βόμβα και για παρουσία ενόπλου

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης με αποτέλεσμα να εκκενωθεί μέρος του για λόγους ασφαλείας.

Σε ανακοίνωσή της, η γερμανική αστυνομία αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης αλλά ο ακριβής λόγος για την εκκένωση παραμένει ασαφής. Ωστόσο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν αναφορές για βόμβα και για παρουσία ενόπλου, χωρίς πάντως να επιβεβαιώνονται επίσημα.

«Λόγω εν εξελίξει αστυνομικής επιχείρησης, τμήματα του τερματικού σταθμού 1, ο περιφερειακός σιδηροδρομικός σταθμός και ο διάδρομος για μετάβαση στον σιδηροδρομικό σταθμό είναι προς το παρόν κλειστοί στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης. Οι επιβάτες καλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ένα βίντεο φέρεται να δείχνει έναν αστυνομικό να σημαδεύει με όπλο κάποιον, ίσως βαριά οπλισμένο, που βρίσκεται στο έδαφος μέσα στο αεροδρόμιο.

