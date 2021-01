Προσγειώθηκε στη Ρωσία το αεροπλάνο που μετέφερε τον Ναβάλνι - Τελευταία στιγμή αλλαγή αεροδρομίου

Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας το αεροσκάφος που μετέφερε πίσω στην Ρωσία τον Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Βερολίνο, ο πιλότος ανέφερε αρχικά καθυστέρηση προσγείωσης τριάντα λεπτών εξαιτίας «τεχνικού προβλήματος».

Στην συνέχεια, ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, και όχι στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, όπου τον Αλεξέι Ναβάλνι περίμεναν οι υποστηρικτές του και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι αναχώρησε σήμερα με αεροσκάφος της εταιρείας Pobeda από το Βερολίνο με προορισμό τη Μόσχα, όπου μεταβαίνει για πρώτη φορά μετά τη δηλητηρίασή του.

Ο Ναβάλνι επιστρέφει στη Ρωσία παρά τον κίνδυνο να συλληφθεί.

«Εγώ, να συλληφθώ; Είναι αδύνατον. Είμαι αθώος», είπε σε δημοσιογράφους, καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο, που αναχώρησε γύρω στις 16.15 ώρα Ελλάδας από το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Κατά την επιβίβασή του, ο Ναβάλνι ευχαρίστησε εκ νέου τη Γερμανία, επειδή οργάνωσε τη θεραπεία του και τη διαδικασία ανάρρωσής του.

«Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους, ελπίζω πως όλα θα πάνε τέλεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχισμένος», τόνισε.

