Συνέλαβαν τον Αλεξέι Ναλβάνι μόλις «προσγειώθηκε» στη Μόσχα (Βίντεο) - «Εγώ, να συλληφθώ; Είναι αδύνατον», είχε δηλώσει κατά την αναχώρηση

Ο Αλεξέι Ναβάλνι συνελήφθη από την αστυνομία κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, την ώρα που επρόκειτο να περάσει από τον έλεγχο διαβατηρίων. Οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές (FSIN) επιβεβαίωσαν την σύλληψή του.

Σε ανακοίνωσή του το FSIN διευκρινίζει ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι περιλαμβάνεται σε λίστα καταζητουμένων από τις 29 Δεκεμβρίου 2020 για παραβίαση των όρων αναστολής ποινής φυλάκισης, η οποία είχε επιβληθεί το 2014.

«Ο Αλεξέι συνελήφθη χωρίς να εξηγηθεί ο λόγος της σύλληψής του...Δεν μου επέτρεψαν να τον πλησιάσω», όταν πέρασε τα σύνορα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η δικηγόρος του Ολγκα Μιχαΐλοβα.

Οι ρωσικές σωφρονιστικές υπηρεσίες είχαν απειλήσει από την Πέμπτη ότι θα συλληφθεί εάν πατούσε το πόδι του στην Ρωσία. Του προσάπτουν ότι δεν παρουσιαζόταν στις αρχές δύο φορές τον μήνα, όπως επιβάλλουν οι όροι ποινής φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή στην οποία είχε καταδικασθεί το 2014.

Φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον δείχνουν να αγκαλιάζει την σύζυγό του Γιούλια πριν συλληφθεί από αστυνομικούς αμέσως μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο στην Μόσχα.

Το αεροσκάφος που τον μετέφερε προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο. Σύμφωνα με τους δημοσιογράφους που επέβαιναν στο αεροσκάφος που απογειώθηκε από το Βερολίνο, ο πιλότος ανέφερε αρχικά καθυστέρηση προσγείωσης τριάντα λεπτών εξαιτίας «τεχνικού προβλήματος».

Στην συνέχεια, ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος θα προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο, και όχι στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, όπου τον Αλεξέι Ναβάλνι περίμεναν οι υποστηρικτές του και ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν σε συλλήψεις.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι αναχώρησε σήμερα με αεροσκάφος της εταιρείας Pobeda από το Βερολίνο με προορισμό τη Μόσχα, όπου μεταβαίνει για πρώτη φορά μετά τη δηλητηρίασή του.

Ο Ναβάλνι επιστρέφει στη Ρωσία παρά τον κίνδυνο να συλληφθεί.

«Εγώ, να συλληφθώ; Είναι αδύνατον. Είμαι αθώος», είπε σε δημοσιογράφους, καθώς επιβιβαζόταν στο αεροπλάνο, που αναχώρησε γύρω στις 16.15 ώρα Ελλάδας από το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Κατά την επιβίβασή του, ο Ναβάλνι ευχαρίστησε εκ νέου τη Γερμανία, επειδή οργάνωσε τη θεραπεία του και τη διαδικασία ανάρρωσής του.

«Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ, σας ευχαριστώ όλους, ελπίζω πως όλα θα πάνε τέλεια, σήμερα είμαι πολύ ευτυχισμένος», τόνισε.

Navalny boards his flight to Moscow. As one supporter outside put it: “balls of steel”. pic.twitter.com/HfBWAfzsKH