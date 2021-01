Ορκωμοσία Μπάιντεν: Πυρετώδεις προετοιμασίες – Σε… πολεμική ετοιμότητα οι δημοσιογράφοι

Υπό το φόβο ταραχών ενόψει της αυριανής ορκωμοσίας του 46ου προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στην Ουάσιγκτον, πολλά αμερικανικά ΜΜΕ παρείχαν στα δημοσιογραφικά τους επιτελεία τον απαραίτητο εξοπλισμό που παραπέμπει σε εμπόλεμες ζώνες.

Την ίδια στιγμή εντυπωσιάζουν οι εικόνες από τις προετοιμασίες της ορκωμοσίας. Εκατοντάδες χιλιάδες σημαίες των ΗΠΑ τοποθετήθηκαν στο «National Mall», την τεράστια εσπλανάδα που οδηγεί στο Μνημείο Λίνκολν στο Καπιτώλιο, ενόψει της αυριανής τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Nearly 200,000 flags are on display at the National Mall ahead of Joe Biden's inauguration. The "Field of Flags" represents the American people who were unable to travel to Washington, D.C. for Inauguration Day amid the coronavirus pandemic and security threats pic.twitter.com/ziIThFE1cl