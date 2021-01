Έπεσε η αυλαία: Το τελευταίο μήνυμα του Τραμπ ως πρόεδρος – Η συγκίνηση και η αποχώρηση από την Ουάσινγκτον

Τίτλοι τέλους πέφτουν για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ αφού στις 12 το μεσημέρι τοπική ώρα, δηλαδή στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος ορκίζεται 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιλέξει να μην παραστεί στην ορκωμοσία, σπάζοντας την παράδοση. Ετσι για πρώτη φορά στα 150 χρόνια ο απερχόμενος πρόεδρος δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ αναχώρησε από το Λευκό Οίκο για τελευταία φορά με το Marine Οne το οποίο τον μετέφερε στη βάση Σεντ Άντριους. Κατευθυνόμενος προς το ελικόπτερο μαζί με την σύζυγό του, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους για τα «πολλά επιτεύγματά» του στην αμερικανική προεδρία και πρόσθεσε ότι η Μελάνια «αγαπά τον αμερικανικό λαό».

Το τελευταίο του μήνυμα ως πρόεδρος

Εκεί στήθηκε μια μίνι φιέστα για το τέλος της προεδρίας του, στην οποία ωστόσο, πολλά στελέχη των ρεπουμπλικανών δεν βρέθηκαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εμφανώς συγκινημένος, ευχήθηκε καλή τύχη στη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, δε σταματά να ευχαριστεί τους οπαδούς του. «Θα επιστρέψω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», είπε απευθυνόμενος στους οπαδούς του που είχαν συγκεντρωθεί για να παρευρεθούν στην αποχαιρετιστήρια τελετή στην Βάση Αντριους. Ακόμη, ευχαρίστησε τον Μάικ Πενς και είπε ότι θα αγαπά και θα στηρίζει όσους τον υποστήριξαν.

President Trump touts his administration's efforts in providing tax cuts during his time in office -- making one last subtle dig at the incoming administration:



"I hope they don't raise your taxes, but if they do, I told you so" pic.twitter.com/CLLlUcKWfo — Face The Nation (@FaceTheNation) January 20, 2021

Ακολούθως μετέβη στο Air Force One που θα τον μεταφέρει στη Φλόριντα, στο θέρετρό του Μαρ α Λάγκο, όπου θα παραμείνει για την επόμενο διάστημα.

Trump leaves the White House pic.twitter.com/fed7XB4I99 — Jake Tapper (@jaketapper) January 20, 2021

JUST IN: President Trump and first lady Melania Trump depart the White House for the last time aboard Marine One https://t.co/a4ykCYE6d3 pic.twitter.com/cAfxuwsHc3 — CNN Politics (@CNNPolitics) January 20, 2021

Ο Τραμπ, σύμφωνα με το CNN άφησε ένα μήνυμα για τον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν. Δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το περιεχόμενο του σημειώματος.