Ορκίστηκε 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν - «Θα συνεργαστούμε ξανά με τον κόσμο»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες άλλαξαν σελίδα καθώς ο Τζο Μπάιντεν έδωσε τον όρκο και ανέλαβε και επίσημα καθήκοντα ως ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αποτελεί παρελθόν, έπειτα από μία 4ετια που έφερε αμφισβητήσεις, εντάσεις και διχόνοια εντός των συνόρων.

Αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας, Μπάιντεν και Χάρις βρέθηκαν στην ανατολική είσοδο του Καπιτωλίου και επιθεώρησαν τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ.

Η πρώτη ομιλία του Τζο Μπάιντεν

«Σήμερα γιορτάζουμε τη Δημοκρατία. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα. Η βούληση του λαού εισακούστηκε. Η Δημοκρατία είναι πολύτιμη, η Δημοκρατία είναι εδώ. Είμαστε εδώ ως ένα έθνος. Θα κάνουμε μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας. Αφήνουμε στην άκρη τις διαφορές και ευχαριστώ όλους όσοι είναι εδώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Γνωρίζω την ισχύ του έθνους μας», είπε ο Μπάιντεν κατά την πρώτη του ομιλία ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, στη συνέχεια επεσήμανε: «Η αμερικανική ιστορία δεν εξαρτάται από καθέναν από εμάς ξεχωριστά αλλά από όλους μας. Είμαστε ένα εξαιρετικό έθνος, καλοί άνθρωποι και προσπαθούμε στην πορεία των χρόνων πολεμάμε για να τα καταφέρουμε. Έχουμε πολλά να κάνουμε, έχουμε πολλά πράγματα να διορθώσουμε».

«Στόχος μου να ενώσω την Αμερική, να λειτουργήσουμε μαζί ενωτικά, να βάλουμε στην άκρη φοβίες, εξτρεμισμούς, μόνο με το πνεύμα της ενότητας θα πετύχουμε πολλά, θα σβήσουμε λάθη του παρελθόντος, θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας, μόνο αν δώσουμε ασφάλεια και υγείας σε όλους, μόνο τότε θα κάνουμε την Αμερική έναν τόπο ειρήνης. Η Ιστορία μας ήταν μια Ιστορία μαχών, απόκτησης ισότητας. Υπήρχε δαιμονοποίηση, υπήρχε ρατσισμός», σημείωσε ακόμη ο Τζο Μπάιντεν σε ένα μήνυμα γεμάτο αιχμές για τον προκάτοχό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Καλώ όλους να κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Να δούμε ο ένας τον άλλο, να κοιτάξουμε ο ένας τον άλλο. Η πολιτική δεν πρέπει να είναι μάχες, δεν γίνεται να μάχεται ο ένας τον άλλο. Δεν θα αποτύχουμε ποτέ όταν λειτουργούμε ενωτικά», συνέχισε.

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ όμως έκανε έμμεση αναφορά και στον απόντα της ημέρας, τον Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας: «Αναδύεται ένας πολιτικός εξτρεμισμός, η λευκή υπεροχή, η εσωτερική τρομοκρατία που θα την αντιμετωπίσουμε και θα τη νικήσουμε».

«Το μήνυμά μου εκτός συνόρων είναι το εξής: Η Αμερική δοκιμάστηκε και βγήκε πιο δυνατή. Θα αποκαταστήσουμε τις συμμαχίες μας και θα συνεργαστούμε ξανά με τον κόσμο», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν. Πρόσθεσε πως δεν θα ηγηθεί με οδηγό την ισχύ αλλά το παράδειγμα και διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι ένας δυνατός και αξιόπιστος εταίρος για την ειρήνη, την πρόοδο και την ασφάλεια.

Αναλαμβάνει καθήκοντα η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Πρώτη, ορκίστηκε η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις. Η Χάρις ορκίστηκε από την δικαστίνα του Ανώτατου Δικαστηρίου Σόνια Σοτομαγιόρ. Όπως ειπώθηκε στην τελετή, μάλιστα, «όταν εκείνη ορκισθεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ξέρουν ότι όλα είναι εφικτά».

BREAKING: Kamala Harris takes the oath of office to become the first woman Vice President of the United States of America. https://t.co/SIcGPsk9xG #InaugurationDay pic.twitter.com/4LMuxw3lH1 — This Week (@ThisWeekABC) January 20, 2021

Λίγη ώρα πριν την ορκωμοσία η γνωστή τραγουδίστρια και ακτιβίστρια Lady Gaga τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η στιγμή της παρουσίασης του Τζο Μπάιντεν:

"Ladies and gentlemen, the president-elect of the United States, Joseph Robinette Biden, Jr., and Dr. Jill Biden." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/y7bqbEhcur — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Ο Τζο Μπάιντεν έφτασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του και την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις στο κτίριο του Καπιτωλίου.

Στην τελετή ορκωμοσίας ήταν παρόντες οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους. Το παρών δε έδωσε ο Τζίμι Κάρτερ, ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Former president Barack Obama and former first lady Michelle Obama arrive to take their seats at the U.S Capitol for President-elect Joe Biden's inauguration.https://t.co/UAlbBuSLTS#InaugurationDay pic.twitter.com/GgttGqIO7C — Good Morning America (@GMA) January 20, 2021

Former Pres. Bill Clinton and former Sec. of State Hillary Clinton arrive for the inauguration of Joe Biden. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/T4eJu0GPee — ABC News (@ABC) January 20, 2021

Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε αφιχθεί στο Καπιτώλιο και ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, ο παρέστη στην τελετή, σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος πήγε στη Φλόριντα στο θέρετρό του.

Ο Τζο Μπάιντεν, που έγινε ο δεύτερος καθολικός πρόεδρος των ΗΠΑ, παρακολούθησε τη Λειτουργία στον καθεδρικό ναό του Αγίου Ματθαίου του Αποστόλου στην Ουάσιγκτον. Μαζί του και η Καμάλα Χάρις.

Joe Biden will be only the second Catholic president in U.S. history, and he is honoring the first — John F. Kennedy — with a connection.



Biden is attending a prayer service at St. Matthew’s Cathedral, where Kennedy’s funeral was held in 1963 https://t.co/lWoo7YX8pR pic.twitter.com/DTbacqQ6Hh — Bloomberg (@business) January 20, 2021

Η σημερινή τελετή πραγματοποιήθηκε χωρίς πλήθος όπως συνηθίζεται σε κάθε ορκωμοσία, λόγω της πανδημίας. Ο Μπάιντεν έγινε ο γηραιότερος πρόεδρος (78 ετών και 61 ημερών) στην ιστορία των ΗΠΑ.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Συνολικά πάνω από 25.000 μέλη της Εθνοφρουράς βρίσκονται εδώ και μερικές ημέρες στην Ουάσιγκτον για να διασφαλίσουν την ομαλότητα της διαδικασίας. Οι απειλές των οπαδών του Τραμπ έφεραν πρόσθετα μέτρα και έτσι, χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς έχουν απλωθεί στην Ουάσιγκτον και κυρίως στην περιοχή γύρω από το Καπιτώλιο και τον Λευκό Οίκο.



Αν και υπήρχε πρόταση να γίνει σε κλειστό χώρο η ορκωμοσία για λόγους ασφαλείας, ο Μπάιντεν το απέρριψε αυτό το σενάριο.