Νέος συναγερμός στις ΗΠΑ: Εκκενώνεται το Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από απειλή για βόμβα

Νέος συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να εκκενωθεί το Ανώτατο Δικαστήριο έπειτα από απειλή για βόμβα, όπως επιβεβαιώνει αξιωματούχος.

Την ίδια στιγμή, ρεπόρτερ του CNN επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αυξημένη παρουσία της Εθνικής Φρουράς τα τελευταία λεπτά.

Το κτίριο του Ανώτατου Δικαστηρίου βρίσκεται απέναντι από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, όπου ο εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πρόκειται να ορκιστεί.

BREAKING: US Supreme Court being evacuated due to possible bomb threat pic.twitter.com/zEuNuGTcDs