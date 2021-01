Τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν - Παρόντες στην τελετή Ομπάμα, Κλίντον και Μπους

Ολοκληρώθηκε η τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν ως 46ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Λόγω του κορωνοϊού η τελετή πραγματοποιήθηκε με ελάχιστους προσκεκλημένους.

Στην τελετή ορκωμοσίας έδωσαν το παρών οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα, Μπιλ Κλίντον και Τζορτζ Μπους. Το παρών δε έδωσε ο Τζίμι Κάρτερ, ο γηραιότερος εν ζωή πρώην πρόεδρος λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

