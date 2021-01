Έφτασε στον Λευκό Οίκο ο Τζό Μπάιντεν - Υπέγραψε τα πρώτα διατάγματα - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έφτασε στον Λευκό Οίκο με την οικογένειά του, λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του. Μάιλιστα ο νέος πρόεδρος υπέγραψε και τα πρώτα τρία διατάγματα στο Οβάλ γραφείο, ενώ αργότερα σήμερα αναμένεται να υπγράψει πάνω από δέκα.

In the Oval Office, President Biden describes the letter that former President Trump left him as “very generous,” but said he didn’t want to share more than that because it is “private.” pic.twitter.com/2zAm1X9E8q