Η πρώτη μέρα του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο: «Ξήλωσε» τις πολιτικές Τραμπ - Επιστροφή στη συμφωνία του Παρισιού, αναστολή απελάσεων μεταναστών

Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία του, ο 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, πήγε με την οικογένειά του στον Λευκό Οίκο και χωρίς να χάσει χρόνο σήκωσε τα μανίκια και άρχισε να υπογράφει τα πρώτα του σημαντικά διατάγματα, αναιρώντας ορισμένες από τις βασικές και αμφιλεγόμενες πολιτικές του προκατόχου του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, ο νέος Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε τα πρώτα 17 προεδρικά διατάγματα της θητείας του, όπως τις εκτελεστικές εντολές με στόχο την ενίσχυση της ομοσπονδιακής απόκρισης στην κρίση του κορωνοϊού, την επανασύνδεση της συμφωνίας για το κλίμα στο Παρίσι του 2015, την επιστροφή της χώρας στον ΠΟΥ, αλλά και το «γκρέμισμα» της σκληρής, πολιτικής του Τραμπ στο μεταναστευτικό.

Οι εκτελεστικές εντολές του προέδρου:

-Παύση δράσης για απόσυρση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Ο λοιμωξιολόγος Αντονι Φάουτσι θα εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΠΟΥ ήδη από αύριο

-Καθιστά υποχρεωτική την χρήση μάσκας στα ομοσπονδιακά κτίρια και για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

-Δίνει παράταση στο μορατόριουμ για τις εξώσεις και για την αποπληρωμή φοιτητικών ομοσπονδιακών δανείων ως συνδρομή στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την πανδημία.

-Καταργεί σειρά μέτρων απορρύθμισης τα οποία ελήφθησαν από τον απερχόμενο πρόεδρο ως προς περιβαλλοντικά θέματα και θα ανακαλέσει την άδεια που δόθηκε από τον Τραμπ για το επίμαχο σχέδιο του πετρελαιαγωγού Keystone XL ανάμεσα στις ΗΠΑ και τον Καναδά.

-Σε ό,τι αφορά την μεταναστευτική πολιτική, καταργεί το προεδρικό διάταγμα για την μετανάστευση με το οποίο ο απερχόμενος πρόεδρος απαγόρευσε, τις πρώτες ημέρες της προεδρίας του, την είσοδο πολιτών μίας σειράς, κυρίως μουσουλμανικών, χωρών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων που αντιμετωπίζουμε», έγραψε στο Twitter καθώς κατευθύνθηκε προς τον Λευκό Οίκο.

There is no time to waste when it comes to tackling the crises we face. That's why today, I am heading to the Oval Office to get right to work delivering bold action and immediate relief for American families.