Μυστήριο με τον θάνατο αεροσυνοδού σε δωμάτιο ξενοδοχείου μετά από πάρτι

Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση θανάτου μιας αεροσυνοδού. Η τελευταία εξέλιξη αφορά μια εντολή να απομακρυνθεί ο αστυνομικός διευθυντής μιας περιοχής της πρωτεύουσας των Φιλιππίνων, Μανίλα, για τους χειρισμούς του όσον αφορά τις υποψίες για βιασμό και δολοφονία της νεαρής γυναίκας.

Η υπόθεση της Κριστίν Ντασέρα, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείο μετά από ένα πρωτοχρονιάτικο πάρτι, κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα για εβδομάδες. Γρήγορα από την αστυνομία έγινε γνωστό πως είχε βιαστεί και είχε δολοφονηθεί. Τρεις άντρες συνελήφθησαν.

Τώρα όμως οι άντρες αυτοί αφέθηκαν ελεύθεροι και ερωτήματα έχουν δημιουργηθεί για τα αρχικά συμπεράσματα των αστυνομικών.

Η εντολή απομάκρυνσης του αστυνομικού διευθυντή έρχεται εν μέσω έντονης κριτικής για τους χειρισμούς στην υπόθεση, σύμφωνα με το BBC. Οι επικριτές υποστηρίζουν πως δεν ακολουθήθηκαν οι σωστές διαδικασίες.

Στις 4 Ιανουαρίου η αστυνομία εξέδωσε μια ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι είχε λύσει την υπόθεση του θανάτου της 23χρονης αεροσυνοδού, προσθέτοντας ότι είχε βιαστεί και δολοφονηθεί. Η ίδια ανακοίνωση έλεγε πως τρεις ύποπτοι είχαν συλληφθεί και εξετάζονταν εννιά ακόμη. Και οι 12 άντρες είχαν βρεθεί με την 23χρονη εκείνο το βράδυ.

Παρά το γεγονός ότι εκκρεμούσε μια ιατρική γνωμάτευση για τον θάνατό της, ο αστυνομικός διευθυντής επιβεβαίωσε ότι αντιμετώπιζε μια υπόθεση βιασμού και ανθρωποκτονίας.

Αρχικά προκλήθηκε οργή. Στα social media κυριάρχησε η υπόθεση και το hashtag #JusticeForChristineDacera, ενώ άλλοι την κατηγορούσαν που συμμετείχε σε πάρτι με τόσους πολλούς άντρες.

Οι 9 ύποπτοι κλήθηκαν να παραδοθούν εντός 72 ωρών αλλιώς θα ακολουθήσει κυνήγι από την αστυνομία «χρησιμοποιώντας βία αν χρειαστεί». Μάλιστα, προσφέρθηκε και ανταμοιβή για πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο της νεαρής γυναίκας. Υπήρξαν ακόμη και φωνές που έκαναν λόγο για θανατική ποινή.

Η ιστορία που είχε πει η αστυνομία όμως άρχισε να αμφισβητείται όταν ένας από τους τρεις υπόπτους που συνελήφθησαν δήλωσε σε ιστοσελίδα πως «όλοι» και οι 12 κατηγορούμενοι είναι γκέι.

Η εισαγγελία της περιοχής δήλωσε πως «τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι ανεπαρκή για να καταλήξουμε ότι η Ντεσέρα δέχτηκε σεξουαλική επίθεση ή βιάστηκε». Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να προκύψουν νέα στοιχεία και να γίνουν περαιτέρω έρευνες.

Η αστυνομία κατηγορείται επίσης επειδή δεν έγινε τοξικολογική εξέταση όταν βρέθηκε η σορός της.

