Ο Ίλον Μασκ... τρελάθηκε: Δίνει χρηματικό έπαθλο 100 εκατομμυρίων δολαρίων - Τι ζητά

Ο επικεφαλής της Tesla Inc και δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ δεσμεύτηκε χθες, Πέμπτη, με μήνυμά του στο Twitter ότι θα προσφέρει βραβείο που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανάπτυξη της "καλύτερης" τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Am donating $100M towards a prize for best carbon capture technology