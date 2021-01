Κορωνοϊός – «Βόμβα» Τζόνσον: Το μεταλλαγμένο στέλεχος «ίσως είναι πιο θανατηφόρο»

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε απόψε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η νέα παραλλαγή του κορωνοϊού που εντοπίστηκε πέρσι στη χώρα ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου για τους ασθενείς.

«Ενημερωθήκαμε σήμερα ότι, πέραν του ότι εξαπλώνεται πιο γρήγορα, φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν κάποιες αποδείξεις ότι η νέα παραλλαγή – η παραλλαγή που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Λονδίνο και τη νοτιοανατολική Αγγλία – ενδέχεται να συνδέεται με υψηλότερη θνησιμότητα», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε πάντως ότι με βάση όλες τις υπάρχουσες ενδείξεις και τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούνται στη χώρα παραμένουν αποτελεσματικά τόσο για την παλιά όσο και για τη νέα παραλλαγή.

Την πληροφορία αυτή ανέφερε μέσω του Twitter ο πολιτικός συντάκτης του ITV, Ρόμπερτ Πέστον.

“All current evidence continues to show that both the vaccines we’re currently using remain effective both against the old variant and this new variant”



UK Prime Minister Boris Johnson says “we remain on track” with Covid vaccine programmehttps://t.co/81J60tg1dO pic.twitter.com/f29m4O4hRc