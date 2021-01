Κορωνοϊός: Σπριντ για τον εμβολιασμό παγκοσμίως – Πρωτιά για το Ισραήλ – Που βρίσκεται κάθε χώρα

Τουλάχιστον 65.678.435 δόσεις εμβολίων κορωνοϊού έχουν χορηηθεί σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία από 64 χώρες.

Ειδικότερα, μετά από ένα χρόνο πρωτοποριακής έρευνας για περισσότερους από 230 υποψηφιότητες εμβολίων, επτά εμβόλια κατά του κορωνοϊού χρησιμοποιούνται τώρα σε τουλάχιστον μία χώρα. Το Ισραήλ υπήρξε η ταχύτερη χώρα στους εμβολιασμούς. Περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού του έχει ήδη λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου.

Οι αριθμοί ενημερώνονται ανά ώρα, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέγονται από το Our World in Data του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, καθώς και εθνικές πηγές δεδομένων από ορισμένες χώρες, σύμφωνα με τους Financial Times.

Παράλληλα, εντείνεται και η ανησυχία για τις μεταλλάξεις του ιού. Η Βρετανία, συγκεκριμένα, είναι αντιμέτωπη με αύξηση των κρουσμάτων σε επίπεδα ρεκόρ λόγω την μετάλλαξης. Ο αγώνας για την ανοσία, όμως, συνεχίζεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το Ισραήλ είναι πρώτο σε εμβολιασμούς, ενώ ακολουθούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Βρετανία. Στην Ελλάδα έχουν χορηγηθεί 157.388 δόσεις.