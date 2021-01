Κορωνοϊός - Δράμα στη Βρετανία: Έσπασε το «φράγμα» των 100.000 νεκρών - Τζόνσον: Αναλαμβάνω την ευθύνη

Η Βρετανία έγινε σήμερα η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που έσπασε το φράγμα των 100.000 νεκρών από τη νόσο Covid-19, με την κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της για τον εμβολιασμό προκειμένου η χώρα να εξέλθει από την υγειονομική κρίση, την οποία επιδείνωσε το νέο στέλεχος, που εντοπίστηκε σε βρετανικό έδαφος.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο απολογισμό του υπουργείου Υγείας, καταγράφηκαν 1.631 επιπλέον θάνατοι, σε 28 ημέρες έπειτα από ένα θετικό τεστ, με αποτέλεσμα ο συνολικός απολογισμός των νεκρών να ανέρχεται πλέον σε 100.162.

Η οδύνη για τον απολογισμό των νεκρών είναι δύσκολο να υπολογιστεί, δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, αναφερόμενος στον θλιβερό αριθμό των 100.000 και πλέον νεκρών.

«Είναι δύσκολο να υπολογίσει κανείς την οδύνη που εσωκλείεται σε τόσο δυσάρεστα στατιστικά στοιχεία, τα χρόνια ζωής που χάθηκαν, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις στις οποίες δεν θα παραστούν και οι τόσο πολλοί συγγενείς που έχασαν την ευκαιρία ακόμα και να πουν αντίο», είπε ο Τζόνσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Ο Τζόνσον δήλωσε πως «αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για όσα έκανε η κυβέρνησή του».

Βάσει των κυβερνητικών στοιχείων, η χώρα κατέγραψε σήμερα 20.089 νέα κρούσματα Covid-19, ξεπερνώντας τις 3,7 εκατομμύρια μολύνσεις.

Οι 100.162 νεκροί είναι περισσότεροι από τον απολογισμό των αμάχων που έχασαν τη ζωή τους στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και διπλάσιοι από τον αριθμό όσων σκοτώθηκαν στη γερμανική εκστρατεία βομβαρδισμών το 1940-1941.

«Οι σκέψεις μου είναι με κάθε άνθρωπο που έχει χάσει έναν αγαπημένο. Πίσω από αυτούς τους συνταρακτικούς αριθμούς βρίσκονται φίλοι, οικογένειες και γείτονες», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

«Γνωρίζω πόσο δύσκολη ήταν η περσινή χρονιά, όμως, γνωρίζω, επίσης, πόσο δυνατή είναι η αποφασιστικότητα των Βρετανών πολιτών και πόσο πολύ έχουμε ενωθεί για να το ξεπεράσουμε αυτό», συμπλήρωσε.

