Βγήκε σε εκπομπή του BBC με φόντο... σεξουαλικό βοήθημα κι έγινε viral (Βίντεο)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με μια γυναίκα που βγήκε να μιλήσει ζωντανά από το σπίτι της στην εκπομπή του BBC Wales Today, έχοντας στο ράφι πίσω της ένα... σεξουαλικό παιχνίδι.

Η Ιβέτ Άμος εμφανίστηκε στις ειδήσεις του δικτύου χθες το απόγευμα για να συζητήσει για την εμπειρία της σχετικά με την ανεργία κατά την διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, οι παρατηρητικοί θεατές έμειναν με το στόμα ανοιχτό βλέποντας έναν δονητή τοποθετημένο δίπλα σε βιβλία και επιτραπέζια παιχνίδια, στην βιβλιοθήκη πίσω της.

Perhaps the greatest guest background on the BBC Wales news tonight. Always check your shelves before going on air. pic.twitter.com/RK6GCiFuHk