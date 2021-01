Λιβύη: Πληροφορίες ότι εφετείο ακύρωσε το μνημόνιο Ερντογάν - Σάρατζ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ανακοίνωσε ότι Διοικητικό Εφετείο της πόλης Al-Bayda ακύρωσε τις συμφωνίες οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών μεταξύ της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας (GNA) και της Τουρκίας, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης.

Με την ίδια δικαστική απόφαση φέρεται να ακυρώνεται η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Today, Al-Bayda Administrative Court ruled that the Maritime Agreement between #Libya & #Turkey is illegal; thus nullified all decisions made by #GNA's Presidential Council in this regard.



👉Bad news for Turkey; but good news for all other parties in eastern #Mediterranean. pic.twitter.com/4H4doNTAxI