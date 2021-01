Παραμένει το αδιέξοδο μεταξύ Βρυξελλών και AstraZeneca για τις παραδόσεις εμβολίων – Αναστέλλουν εμβολιασμούς Ισπανία και Τσεχία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca δεν κατόρθωσαν να άρουν το αδιέξοδο για τις καθυστερημένες παραδόσεων εμβολίων κατά της Covid-19, δήλωσε αργά την Τετάρτη η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου.

Η ΕΕ πιέζει την εταιρεία να προμηθεύσει περισσότερες δόσεις του εμβολίου της από εργοστάσια στην Ευρώπη και τη Βρετανία, αφού η AstraZeneca ανακοίνωσε καθυστερήσεις παράδοσης, αυξάνοντας την απογοήτευση για το πρόγραμμα εμβολιασμού στην ΕΕ.

O «πόλεμος» της ΕΕ με τις φαρμακευτικές εταιρείες για το εμβόλιο καλά κρατεί, αποκαλύπτεται μια ακόμη πιο ζοφερή εικόνα. Η μείωση στις παραδόσεις του εμβολίου της AstraZeneca φτάνει πλέον στο 75%, ενώ το αδιέξοδο παραμένει.

Η Επίτροπος Υγείας της Κομισιόν Στέλλα Κυριακίδου, σε ανάρτησή της στο Twitter, σημείωσε πως η ανταλλαγή απόψεων με τον CEO της εταιρείας ήταν σε εποικοδομητικό τόνο, αναφορικά με «τις παραδώσεις των εμβολίων, έπειτα από την έγκρισή τους. Η ΕΕ παραμένει ενωμένη και σταθερή στην ανάγκη να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο. Τα εμβόλια πρέπει να παραδοθούν στους Ευρωπαίους πολίτες. Λυπούμαστε για τη συνεχή έλλειψη διαφάνειας αναφορικά με τη πρόγραμμα παραδόσεων και απαιτούμε σαφές σχέδιο από την AstraZeneca για την γρήγορη παράδοσης της ποσότητας των εμβολίων που παραγγείλαμε για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Θα εργαστούμε με την εταιρεία προκειμένου να βρούμε λύσεις και να παραδώσουμε τα εμβόλια γρήγορα στους Ευρωπαίους πολίτες».

