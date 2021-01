Πάρτι σε αστυνομικό τμήμα: Τουρίστες άρχισαν τις μπίρες και τον χορό μετά τη σύλληψή τους σε... μπιτς μπαρ

Κακός χαμός έγινε μέσα σε αστυνομικό τμήμα της Ταϊλάνδης, με τους βρετανούς και αμερικανούς συλληφθέντες να συνεχίζουν εκεί την ξέφρενη διασκέδασή τους.

Μια διασκέδαση που τους χάλασε αρχικά η αστυνομία, καθώς τους έπιασε μέσα σε μπαρ για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Οι 22 ντόπιοι και οι 89 τουρίστες, οι περισσότεροι Άγγλοι και Αμερικανοί, αλλά και Ελβετοί και Δανοί, συνελήφθησαν την Τρίτη σε beach bar νησιού της Ταϊλάνδης. Κανένα πρόβλημα για τους ίδιους, συνέχισαν το πάρτι τους μέσα στο αστυνομικό τμήμα.

Το βίντεο δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας, πίνουν αλκοόλ, καπνίζουν, διασκεδάζουν και χορεύουν συνεχίζοντας να παραβιάζουν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης ακόμα και μέσα στο τμήμα.

Ο διοικητής του τοπικού αστυνομικού τμήματος Suparerk Pankosol δήλωσε πως οι τουρίστες συνελήφθησαν γιατί βρέθηκαν στο μπαρ μετά τις 9:00 το βράδυ, όταν κλείνουν τα κέντρα διασκέδασης.

British and US tourists dance inside police station after being arrested for flouting coronavirus laws in Thailand https://t.co/KBbv6z7fF4