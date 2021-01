Χαμός στον Καναδά: Το κόλπο μεγιστάνα των καζίνο για να εμβολιαστεί πριν από ευπαθείς ομάδες

Την παραίτηση του υπέβαλε ο Ροντ Μπέικερ, διευθυντής γνωστής εταιρείας Καζίνο μετά την αποκάλυψη πως τόσο αυτός όσο και η σύζυγός του προσποιήθηκαν τους εργαζόμενους σε μοτελ προκειμένου να παρακάμψουν την λίστα αναμονής και να εμβολιαστούν γρηγορότερα για τον κορωνοιό.

Σύμφωνα με την Independent, ο δισεκατομμυριούχος τέως CEO της της Great Canadian Gaming Corp και η σύζυγός του Εκατερίνα, μίσθωσαν ιδιωτικό αεροπλάνο και ταξίδεψαν στο Γιούκον, ,μια απομακρυσμένη κοινότητα του βόρειου Καναδά, κοντά στα σύνορα με την Αλάσκα, προκειμένου να κάνουν το εμβόλιο.

Η περιοχή Γιουκόν, όπου διαμένουν αυτόχθονες πληθυσμοί, έχει ταχύτερο ποσοστό εμβολιασμού απ’ ότι η υπόλοιπη χώρα .

Επισκεπτόμενο το κέντρο εμβολιασμού της περιοχής, το ζευγάρι δήλωσε πως εργάζεται σε μοτέλ προκειμένου να αποκτήσει προτεραιότητα σε σχέση με τις ευπαθείς ομάδες.



Το «σατανικό σχέδιο» του ζευγαριού αποκαλύφθηκαν όταν αμέσως μετά τον εμβολιασμό έφυγαν κατευθείαν για το αεροδρόμιο.

