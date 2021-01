Πανικός σε κέντρο αισθητικής: Πελάτες τρέχουν με πετσέτες στο κεφάλι μετά την έφοδο της αστυνομίας

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν απίστευτες σκηνές μετά την έφοδο της αστυνομίας σε κέντρο αισθητικής στην Ουαλία. Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνονται πελάτες – ανάμεσά τους και μια γυναίκα με μια πετσέτα στο κεφάλι – την ώρα που τρέχουν για μην βρεθούν αντιμέτωποι με τους αστυνομικούς.

Η έφοδος έγινε διότι το κέντρο αισθητικής παρέμενε ανοιχτό παρά τους περιορισμούς που είχαν επιβληθεί λόγω του lockdown.

Στο κέντρο αισθητικής Euphoria Tanning Hair and Beauty επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 λιρών επειδή λειτουργούσε παρά την απαγόρευση.

Στις εικόνες που δημοσίευσε η αστυνομία από κάμερες ασφαλείας φαίνονται 8 άνθρωποι να τρέχουν και να το σκάνε από την έξοδο κινδύνου. Μια γυναίκα φοράει μια πετσέτα στους ώμους της και έχει ακόμη τη θεραπεία που έκανε στα μαλλιά της.

Η αστυνομία διαπίστωσε πως οι ειδικοί χώροι για το μαύρισμα και άλλοι χώροι θεραπείας είχαν χρησιμοποιηθεί πρόσφατα.

Ήταν η δεύτερη φορά που το κέντρο αισθητικής παραβίαζε τους κανόνες. Η πρώτη προειδοποίηση είχε γίνει τον περασμένο Ιούνιο.

