Εξελίξεις στον «πόλεμο» των εμβολίων: Η AstraZeneca δεσμεύτηκε για άλλα 9 εκατ. εμβόλια στην ΕΕ

Σε συμφωνία σε νέα βάση κατέληξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φαρμακευτική εταιρεία Astrazeneca, σχετικά με τα εμβόλια για την Covid-19. Σύμφωνα με αυτή, η εταιρεία δεσμευτηκε να παραδώσει 9.000.000 επιπλέον δόσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2021, φτάνοντας συνολικά στις 40.000.000 δόσεις εμβολίου για τις ανάγκες των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο της Κομισιόν, οι παραδόσεις θα ξεκινήσουν μια εβδομάδα νωρίτερα από το προγραμματισμένο προκειμένου να καλυφθεί ένα μέρος του χαμένου εδάφους στη διαδικασία του εμβολιασμού.

Εκτός από το θέμα των δόσεων και των ταχύτερων παραδόσεων, στο μήνυμά της η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανέφερε πως η AstraZeneca αναμένεται να επεκτείνει τη συνολική της παραγωγικότητα στην Ευρώπη. «Είναι ένα βήμα προς τα εμπρός για τα εμβόλια», ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

Step forward on vaccines.@AstraZeneca will deliver 9 million additional doses in the first quarter (40 million in total) compared to last week’s offer & will start deliveries one week earlier than scheduled.



The company will also expand its manufacturing capacity in Europe.